Táborníček původně organizoval čtrnáctidenní pobyty, nyní nabízí týdenní i kratší formáty. „Rodiče stále raději sázejí na příměstské tábory,“ říká předseda Táborníčku Jiří Šafář. Příměstský tábor v centru volného času Skupovka je už téměř plný, zatímco na tom pobytovém je volno.
Podle Šafáře některé děti na tábor nechtějí proto, že většina organizátorů zakazuje dětem telefony. Táborníček je nezakazuje, ale Šafář je raději, když je děti nechají doma. „Ale jsou i takoví rodiče, kteří řeknou, že bez telefonu dítě do tábora nepojede. Většina rodičů je ale ráda, že přístroj nechají děti doma, dostanou číslo na táborový telefon a přes ten se s dětmi spojují,“ popsal Šafář.
A jak to vypadá na táboře, kde většina dětí telefon nemá? „První dva tři dny to naruší program, ale třetí čtvrtý den děti stejně telefon odloží, protože na něj nemají čas. Pak si říkáme, že jsme asi program vymysleli dobře,“ líčí Šafář, který je součástí dvanáctičlenné skupiny nadšenců, která s dětmi ráda pracuje. Skládá se z vedoucích kroužků, ale i z odrostlých dětí, které s Táborníčkem dříve jezdily na tábory.
Protože táhnou kratší tábory, začal Táborníček organizovat jednodenní a víkendové pobyty. Tomu víkendovému říká Šafář tábor nanečisto, aby si děti mohly pobyt vyzkoušet. Základnou Táborníčku je osada Peklo u Plas na Plzeňsku, kde je základna s chatičkami.
Budou všechny obsazené
Vyšší zájem o prázdninové dětské tábory, navíc objednávané dříve než v minulých letech, eviduje letos Středisko volného času Radovánek. Pořádá 120 táborů s 3060 místy, stejně jako loni. Už je plných 108 táborů. „Letos budou obsazené všechny,“ řekla ředitelka Eva Tischlerová. Domnívá se, že důvodem je i konflikt na Blízkém východě, který snižuje zájem Čechů o zahraniční dovolené.
Populární jsou hlavně sportovní, taneční, pobyty s příběhem a hrou nebo poznávací tábory. „Rodiče hledají tábory všeobecně zaměřené, kde jsou zážitky, výlety, turistika a něco kreativního. A poslední tři roky, což nás překvapuje, máme velký zájem také o technicky zaměřené tábory, hlavně na robotiku a elektrotechniku,“ uvedla ředitelka.
„Velkou novinkou je tábor Vesmírná mise – Staň se astronautem v Horažďovicích. Pořádáme ho 24. až 28. srpna s pobočkou Evropské kosmické agentury. Budou si tam zkoušet pokusy i fyzičku,“ řekl vedoucí tábora Milan Severa z Radovánku.
Městské tábory jsou finančně dostupnější
Radovánek evidoval začátkem dubna meziročně více přihlášek, a to i přesto, že musel mírně zdražit. „Na některých příměstských táborech, jichž máme až 80 procent, to bylo až o 200 korun, ale nepřekročili jsme ve většině případů 3 tisíce korun,“ řekla Tischlerová.
Pětinu tvoří tábory pobytové, osmi až čtrnáctidenní, které stojí od 4500 až přes 8 tisíc korun. Středisko nechtělo tábory zdražovat, ale muselo reagovat na zvýšení cen jídel v restauracích, rekreačních centrech i odborného materiálu.
Největší zájem je o příměstské tábory, které rodiče chápou jako celodenní družinu a jsou spokojeni, že mají večer dítě doma. „Některé máme až do pěti hodin,“ uvedla ředitelka.
Podle ní přibývá rodičů, kteří se v dnešní době bojí dát své děti na pobytový tábor, a městské tábory jsou pro ně dostupné jak finančně, tak blízkostí bydliště. Radovánek ale letos cítí značný zájem také o pobytové tábory. „Rodiče jsou rádi, že jim zabezpečíme děti a oni mají takové prázdniny. Další si uvědomují, že dítě dostane lekci do života, osamostatní se a socializuje. A máme třeba děti, které jsou na dvou pobytových táborech. A rodiče nám pak řeknou: Oni si umí zavázat tkaničky a ráno nám udělali snídani,“ uvedla.
Na táborech jsou děti od šesti let až do osmnácti let. Radovánek pořádá i tábor pro předškoláky a na Kvildě mezigenerační s názvem Šumavské krášlení, kde jsou matky s dětmi a jejich babičkami.
V Pivoni v Českém lese bude letos pošesté čtrnáctidenní tábor Toulavej vlk za 7500 Kč. „Malé táborníky čekají každý den originální hry a výpravy, které společně tvoří velký příběh celotáborové hry. Letos se vydáme do vesmíru,“ řekl hlavní vedoucí Libor Pilař. Děti se naučí také základům zdravovědy, orientaci v přírodě a rozdělávání ohňů.