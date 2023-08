Areál pro gigafactory čeká nákladná sanace, je zamořen leteckým palivem

Armáda na místě působila více než 40 let od roku 1952. Zamoření potvrdily výsledky předběžného geologického průzkumu, který probíhal v první polovině letošního roku.

„Během průzkumných prací bylo odebráno přes 100 vzorků zemin a 27 vzorků podzemní vody k laboratorní analýze, kterou zpracovala mezinárodní akreditovaná laboratoř. Výsledky potvrdily zbytkové zamoření způsobené leteckým petrolejem – kerosinem jako důsledek špatného skladování paliva nebo nevhodného nakládání s odpady,“ napsal CzechInvest.

Připravovaná sanace území bude znamenat demolici bunkrů, vyčištění a demontáž nádrží a odtěžbu podložních kontaminovaných zemin tak, aby ve specializovaném zařízení mohla být provedena biodegradace v nich vázaných ropných látek. Zbytkové znečištění v podzemních vodách bude rozloženo pomocí aktivovaného peroxidu vodíku.

Bude se sledovat kvalita podzemních vod

Po dobu sanace bude probíhat sledování kvality podzemních vod a odtěžovaných zemin, aby mohlo být potvrzeno dosažení hodnot stanovených rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Ta také již tento plán schválila.

„Na základě plánu zpracovaného Diamo, s.p. nelze přesně říci množství kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, které jsou určeny k odtěžbě na sanovaném území. Konkrétnější množství materiálu určeného k sanaci bude zjištěno plánovaným doprůzkumem,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Plzeň (OI) Petra Horčicová.

V územní působnosti oddělení ochrany vod OI bylo podle ní od 90. let řešeno zhruba 150 dlouhodobých havárií na vodách včetně likvidace starých ekologických zátěží. „K dořešení zbývají zhruba dvě desítky těchto případů,“ doplnila Horčicová.

Dekontaminace je podle ní prováděna pro celkové zlepšení životního prostředí v daném území. „Rozsah pozitivního vlivu na okolní obce se nedá předpovědět, šlo by o spekulaci,“ řekla ředitelka.

David Petr, hlavní koordinátor projektu Strategického podnikatelského parku Líně CzechInvest, nastínil, že pro koncern Volkswagen je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice.

Starosta Dobřan Martin Sobotka uvedl, že Diamo ani nikdo jiný obce v okolí parku o dekontaminaci a její míře neinformoval. „Největší informační sucho je kolem ekologických věcí,“ uvedl starosta. K vlivu dekontaminace území sdělil jen to, že voda teče z kopce, a to na Dobřany a Líně, takže pozitivní vliv pro místní obyvatele by měl být jasný. „Je ale otázkou, jestli to, co tam dnes je, není ve srovnání s továrnou na baterie ještě dobré,“ uzavřel Sobotka.

