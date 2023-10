Nájemce letiště v Líních musí zaplatit na dluzích desítky milionů, rozhodl soud

Firma PlaneStation Pilsen, která si pronajímá bývalý vojenský areál letiště Líně o rozloze 400 hektarů, musí zaplatit ministerstvu obrany 44,6 milionu korun na dlužném nájemném plus úroky. Konstatoval to v pondělí Okresní soud Plzeň-sever. Je to už druhý úspěch armády v soudním sporu o letiště, firma musí také podle nepravomocného rozsudku vyklidit všechny pozemky a stavby na letišti.