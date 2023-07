Lékař sloužil opilý a nutil pacienta dělat dřepy, u soudu dostal pokutu

Obžalovaný čtyřicetiletý lékař Jurij Talanov původem z Ukrajiny uzavřel dnes se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, kterou následně schválil soud. Lékař musí zaplatit 50 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozil lékaři až roční trest.

Byla noc na 1. června 2020. Lékař Talanov ošetřil během noční služby na interně Domažlické nemocnice tři pacienty. Podle spisu nadýchal 1, 7 promile.

Státní zástupkyně je přesvědčena, že lékař posledního pacienta vyšetřoval opilý, ve stavu vylučujícím způsobilost k téhle práci. Požadovala proto pro něj podmíněný trest dvou až čtyř měsíců na zkušební dobu 1,5 roku, peněžitý trest 25 tisíc korun a zákaz lékařské práce na 18 měsíců. Když loni v dubnu samosoudce rozhodl, že případ předá Čestné radě České lékařské komory, která řeší provinění lékařů, podala proti tomu okamžitě stížnost.

Soudce Milan Anderle dnes vysvětlil, proč neudělil obžalovanému zákaz činnosti, jak navrhovala státní zástupkyně. Podle něj se jednalo o ojedinělý exces, lékař je v nemocnici skvěle hodnocený, chodí na něj řada kladných reakcí a poděkování od pacientů, a pokud by nemohl vykonávat svoji práci, byl by to trest nejen pro něj, ale i pro samotné občany.

„Znalec opakovaně potvrdil, že nelze spolehlivě určit, zda a jakou hodnotu alkoholu v krvi měl obžalovaný při ošetřování posledního pacienta. Znalec poukázal na značný rozptyl výsledků. Kdyby vycházel z přímky odbourávání alkoholu, lékař by do služby musel nastoupit s hodnotami přesahujícími tři až čtyři promile alkoholu v krvi. Prakticky by nebyl schopen chůze,“ citoval již dříve soudce z posudku.

Zdravotní sestry, které tehdy sloužily, ovšem nepoznaly na lékařově chování nic podezřelého.

Podle spisu byl třetím ošetřovaným pacientem muž s možnými příznaky nastupujícího infarktu. Ten se mu do ordinace dostal před půlnocí. Lékař po něm chtěl, aby dělal kliky, dřepy nebo vyběhnutí schodů. To pacient odmítl. Nakonec prý jen opakovaně zvedal židli.

Lékař volal dispečerce na krajskou záchranku, že chce zařídit převoz pacienta do Plzně. „Ten hovor si pamatuji, bylo to při mé poslední službě na záchrance. Na přijetí se musí ale musí dopředu domluvit s lékařem na koronární JIP. Pak jsem se bavila s vedoucím směny, že pan doktor jednal zmateně, že se mi hovor nezdál. Vím, že pak volala ještě lékařka z domažlické záchranky, která zajišťovala převoz, že z něj asi cítila alkohol,“ popisovala u soudu bývalá pracovnice dispečinku.

Při objednávání převozu je domažlický lékař překvapil prohlášením, že přijetí pacienta v Plzni domlouval s doktorem Mengelem.

Kardiolog Talanov dnes řekl, že lékař na JIP v Plzni mu přijetí pacienta předtím odkýval. „Když řeknete dispečinku jméno lékaře, působí to jako kouzelné slovíčko. Někdy se ale stane, že ho zapomenete,“ prohlásil Talanov.

Ten u soudu připustil, že ten večer nebyl v dobrém rozpoložení kvůli problémům v rodině. Alkoholem se je prý rozhodl řešit až po ošetření posledního pacienta.

„Extrémně všeho lituji. Pod žádnou návykovou látkou jsem neošetřoval. Po incidentu jsem chtěl skončit s prací lékaře. Hluboce mě to zasáhlo, styděl jsem se. Mohl jsem odejít do tepla interní ambulance, ale rozhodl jsem se čin odpracovat na covidovém oddělení, kde jsme sloužili pořád. To je moje sebereflexe,“ prohlásil u soudu.