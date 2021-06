Rekordmanka z Kaznějova vytvořila nejmenší ponožky i obří koberec květů

Na délku měří tento koberec 83,9 metru, široký je 60 centimetrů a pokryje plochu přes 50 metrů čtverečních. Blanka Böhmová z Kaznějova na severním Plzeňsku jej tvořila tři roky s pomocí manžela a dvou kamarádek. Ty jí ušily látku pro základ rekordního koberce, který po zkompletování váží 95 kilogramů.

„Na koberci je přilepeno 6874 kytiček z vlny. Ty vznikly na speciálním stroji kytkovači, výroba jedné trvá kolem 20 minut. Květy jsou přilepené jeden vedle druhého,“ řekl k oficiálně uznanému největšímu koberci s vlněnými květy prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek.

K přeměření nejdelšího květinového koberce došlo ve čtvrtek v kostele svatého Bartoloměje v Pelhřimově, pak byl rozvinut na tamním Masarykově náměstí.

Blanka Böhmová podle svých záznamů rekordní dílo tvořila poslední tři roky. Přesně to bylo 2466 hodin práce. „Hrozně se mi líbily kytičky z vlny, koupila jsem si stroj na jejich výrobu. Když jsem s nimi začala, manžel Milan řekl, že by z nich byl krásný koberec. Chytila jsme se toho a začala připravovat dělat nejdelší koberec. Kytičky jsem si dávala průběžně do beden. Manžel mi pomáhal třídit dva dny kytičky z beden podle barev, já je pak lepila tavnou pistolí na látku ušitou naší starostkou Eva Šimlovou a paní Vítovcovou. Bez jejich pomoci by koberec nevznikl,“ přiznala rekordmanka s tím, že sama neumí šít.

Část vlny na tvorbu květin měla z vlastních zásob, 86 kilogramů vlny jí darovali lidé, když si přečetli její výzvu s vysvětlením, na co tolik materiálu potřebuje.

Teď už žádnou velkou akci, plánuje žena

V muzeu z rekordního koberce zůstane kus dlouhý 710 centimetrů. Zbytek bude rozdělen na části po 120 centimetrech. „S autorkou jsme se dohodli, že se společně pokusíme nabídnout jeho 64 částí zájemcům a výtěžek věnovat na charitu,“ uvedl ředitel agentury Miroslav Marek.

V nejbližších týdnech se rekordmanka nechce pouštět do žádných větších akcí. „Když jsem dokončila klubíčko, hned jsem navázala s kytičkovým kobercem. Sedm let jsem kvůli tomu nečetla knížku. To chci teď napravit, dám si chvíli oddech. Na žádný velký rekord už nepomýšlím, vždyť by ty věci ani nebylo kde skladovat,“ podotkla Blanka Böhmová.



Koberec není jediný její výtvor, který je součástí sbírek pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Už dříve dokázala na jehlicích uplést nejmenší ponožky u nás, měří jen šest milimetrů. Upletla i nejmenší čepici o velikosti necelých sedmi milimetrů. Uháčkovala řetízek dlouhý 40 552 metrů, který po smotání vytvořil klubko s obvodem 245 centimetrů. Při vážení megaklubka se ručička váhy zastavila na úctyhodných 73,5 kilogramu.