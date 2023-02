Plzeň dá na plán obnovy Pekla miliony, chce tam zachovat velký sál

Zastupitelé už na rozjezd rekonstrukce schválili první miliony. Šest milionů je určeno na dokumentaci právě pro rekonstrukci části s velkým sálem.

Podle Bosáka se bude revitalizace Pekla provádět po etapách. „Na část, která je historicky hodnotná: sál, strop, krov, střechu a celou tu budovu necháme zpracovat projekt sanace a rekonstrukce. Ať dopadne jednání pracovní skupiny, jak chce, velký sál v té podobě jako je dnes bude muset zůstat,“ vysvětloval Bosák.



Opozice připomenula, že pracovní skupina, jejíž členy byli i zástupci ANO a Pirátů ze současného vedení města, se už otázkou využití Pekla zabývala v minulém volebním období. Už tehdy vznikla shoda na zachování velkého sálu pro kulturu a společenské akce. Střední část měla být využita například pro knihovnu, komunitní centrum, bydlení nebo kanceláře. Podle Davida Šloufa (ODS) měla na základě dohody následovat architektonická soutěž.



Náměstek Pavel Bosák tvrdí, že dnes je situace jiná, protože Plzeňský kraj koupil budovu bývalých městských lázní, kde plánuje zázemí pro Západočeskou galerii. Tím se podle Bosáka změnily podmínky pro uvažování o budoucnosti Pekla. Toto měl být důvod pro vznik nové pracovní skupiny. „Už není složená z odborníků, ale z aktérů kulturního života v Plzni,“ sdělil Bosák. Nová komise se už tento týden sešla.

Soutěž by se týkala i okolí Pekla

„Myslím, že v rámci diskuse naformulujeme obsah kulturního domu Peklo tak, abychom mohli vytvořit zadání pro potenciální architektonickou soutěž nebo jinou formu soutěže na návrh nebo studii,“ řekl Pavel Bosák. Náměstek uvedl, že soutěž by se podle jeho představy měla týkat nejenom objektu Pekla, ale také jeho okolí. „Jde nám o to, aby se někdo zamyslel nad tím, jak ten prostor funguje,“ doplňuje.



V minulosti se v souvislosti s rekonstrukcí Pekla na radnici mluvilo o tom, že by zde našla zázemí Plzeňská filharmonie. Souviselo to s tím, že má velký sál Pekla dobrou akustiku. Primátor Roman Zarzycký nicméně nyní zdůrazňuje, že město se nechystá Peklo rekonstruovat primárně pro filharmonii, i když připouští, že tam sídlo mít bude. „Pro mě je důležité, aby tam nevznikly nové mandatorní výdaje, ale aby to byla kombinace hodnot využití pro neziskové organizace nebo nějaké organizace tohoto typu, ale zároveň aby to mělo nějaký komerční potenciál, abychom si nevytvořili další díru do městského rozpočtu. K tomu má být ta ideová studie,“ prohlásil.



Celkové náklady na rekonstrukci byly odhadované na více než půl miliardy korun. Podle primátora se město bude zabývat i otázkou, zda by financování rekonstrukce zajistilo z vlastního rozpočtu.



Kulturní dům v Pobřežní ulici v centru Plzně se začal budovat na konci 19. století. Na začátku 20. století byla postavena budova s velkým společenským sálem.

Budova byla v havarijním stavu

Po roce 1948 spravovala Peklo Krajská odborová rada a od roku 1987 do roku 2003 armáda. Pak objekt převzalo město.



Radnice dlouhodobě plánovala nutnou rekonstrukci, kterou však politici roky odkládali. Až v roce 2018 měla začít oprava toho nejnutnějšího. V srpnu toho roku však byla budova uzavřena, protože se ukázalo, že je v havarijním stavu.

Město nabídlo objekt k prodeji za zhruba 6,5 milionu korun. Podmínkou bylo, že nový majitel zajistí rekonstrukci a zachová využití velkého sálu pro kulturní a společenské akce. Zájemce se nenašel. Zástupci radnice pak rozhodli, že rekonstrukci zajistí město ve své režii.



Pro město je v Pekle nejvýznamnější velký sál. Ten má kapacitu téměř 800 lidí, což je o stovku víc, než pojme velký sál v Měšťanské besedě.