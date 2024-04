Velká změna pro centrum Plzně: křižovatka u pivovaru dostane přechody

Už téměř před dvaceti roky se na radnici začalo mluvit o tom, že by bylo dobré v místě vybudovat přechody. Výhrady v minulosti měli někteří představitelé dopravní policie, kteří argumentovali, že by změna zhoršila průjezd aut lokalitou. Nyní zástupci města tvrdí, že přechody vzniknou v příštím roce.

Bude se jednat o alespoň částečnou kompenzaci toho, že v Plzni byly nejvíce vytížené silnice přivedeny do centra i za cenu zboření mnoha domů ve středu města. Důsledkem toho Plzeň trpí desítky let. „Přechody pro chodce budou U Jána ze všech směrů kromě místa pod lávkou u brány Prazdroje,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Tvrdí, že ho mrzí, že tedy od vlakového nádraží nebude možně jít nejkratší cestou přes přechod k fotbalovému stadionu ve Štruncových sadech. Na této trase budou muset chodci dál využívat lávku.

Podle náměstka bude U Jána nutné mezi širokými komunikacemi s několika pruhy vybudovat pro pěší dělící ostrůvky a doplnit světelnou signalizaci. „Související práce budou mít na dopravu velký dopad,“ upozornil Tolar. Součástí úpravy budou rekonstrukce inženýrských sítí a celá akce má stát zhruba sto milionů korun.

Přechod pro chodce u pivovaru nebude

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města uvedl, že změny U Jána budou představovat v příštím roce největší zásah do dopravy ve středu Plzně. „V podstatě se celá křižovatka přestaví. Součástí bude i výměna tramvajových kolejí za nové,“ sdělil. Plán se prý rodil už v prvních letech třetího tisíciletí. V květnu by měli zastupitelé města projednat žádost o dotaci EU.

„Předpokládáme, že v létě a na podzim uzavřeme smlouvy se spoluinvestory, což jsou Ředitelství silnic a dálnic a Vodárna Plzeň. Přes zimu vysoutěžíme dodavatele stavby a hned na jaře se pak začne,“ konstatoval Vohradský.

Architekt Petr Domanický, který desetiletí sleduje vývoj města, uznává, že přechody na křižovatce U Jána budou představovat změnu k lepšímu, ale zdůrazňuje, že hlavní problém představuje vedení silnic první třídy centrem Plzně a ten město desítky let v podstatě nijak nešeří.

Vadí mu, že nebude přechod u Prazdroje. „Zůstane tam lávka u hlavní pivovarské brány, která bude lávkou nadále zakrytá. Pivovarská brána je přitom ve světě díky pivu asi nejznámější památka v Plzni,“ připomíná. Podle Domanického je navíc lávka řešena způsobem, který do centra města nepatří.

Zřízení přechodů je po 30 letech polovičaté

Zřízení přechodů pro chodce je podle architekta pozitivní posun. „Ale po třiceti letech je to polovičaté. Člověk by z toho mohl mít radost, ale kdyby to trvalo tři roky a ne třicet let,“ prohlásil. Architekt zdůrazňuje, že U Jána představuje hlavní problém skutečnost, že místem vede silnice první třídy.

„Tím se tam problémy na sebe nabalují. Přechody to nějak vylepší, ale když už se to připravuje tak dlouho, tak mě mrzí, že to není součástí nějakého komplexního řešení. To podstatné, co tvoří problém, tam zůstává. Zřízení přechodů U Jána bude krůček kupředu, ale je to podobné, jako byste měl třicet let děravou střechu a pod místo, kudy teče, strčil kbelík,“ uvedl.

Domanický věří, že lokalitě by výrazněji pomohlo, kdyby se tramvajová trať vedená Ukrajinskou (dříve Sirkovou ulicí) vrátila do Nádražní ulice, kterou vedla dříve. Pak by bylo možné v Ukrajinské ulici zrušit tramvajové zastávky a zúžit silnici na třetinu. Mohly by podél ní vyrůst domy. „A v Nádražní by mohla být pěší zóna jenom s tramvají a se zastávkami hned u průchodu z nádraží v místě, kdy už dřív byly,“ konstatoval.