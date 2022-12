Plzeňská rodačka se do metropole vrací díky roli v muzikálu Kozí válka

V příběhu, který se odehrává na Plzeňsku na konci druhé světové války, kdy je region rozdělen demarkační linií, hrajete důležitou roli Nadi. Jaký je to pro vás návrat?

Návrat? Ano vlastně je to návrat. Zatím jsem tu hrála jenom v Divadelním létě, tak teď jsem tady i v jiném ročním období. Každopádně jsem nadšená. Z celé inscenace i přístupu, který tady vůči mně je. Je to tedy docela náročné. Hlasitý pláč mojí rodiny je sem možná slyšet až z Ostravy. Já trochu trpím, ale užívám si to. Hraju totiž doma!

Takže jste usilovala o to, konečně si zahrát v divadle ve svém rodném městě?

Tajně jsem si přála, aby se něco takového stalo. Já jsem ale nepodnikala nějaké zásadní kroky, neposílala jsem do Plzně svůj životopis a tak. Když se něco má stát, tak se to prostě stane. V tomhle případě díky Lumírovi (šéf plzeňského muzikálu Lumír Olšovský, pozn. red.). My už to neříkáme, ale on nás vlastně tak strašně dlouho ukecával, až se mu to povedlo. Dobře, zase až tak dlouho to netrvalo. Soubor už začal zkoušet a mně bylo jenom řečeno: prosím, prosím, vezmi to. Tak jsem roli vzala. Jsem nakonec moc ráda, že v představení jsem. Těší mě, že jde o plzeňskou tematiku. Můj dědeček tuhle dobu zažil. A říkal mi, že do divadla sice nechodí, ale na tohle se přijde podívat.

Kozí válka původní český muzikál Kozí válka napsali přímo pro Divadlo J. K. Tyla skladatel Dalibor Bárta a textař Václav Bárta starší

režie se ujal šéf plzeňského muzikálového souboru Lumír Olšovský

v hlavní roli chlapce Vaška se střídají Matyáš Holman a Matěj Vejvoda

klíčové úlohy jeho dospělé verze se ujal Václav Kopta

Ovšem vy jste známá především jako činoherní herečka a tady jste se ocitla ve víru muzikálu.

Prolezla jsem různé scény a i pro mě jako činoherní herečku v muzikálu je to tady naprosto neuvěřitelný, jenom zírám. Samozřejmě že to pro mě těžké je. Já mám ten cvik někde jinde. Zpěv jsem trénovala na škole. Od té doby jsem ho moc nepotřebovala. Je pravda, že jsem v nějakých muzikálech účinkovala, zrovna třeba v jednom od Vaška Noida Bárty. To byl ale komorní muzikál, nic takhle velkého.

Žijete v Ostravě. Jezdíte do Plzně i mimo práci?

Můj partner je uměleckým šéfem činohry Národního divadla moravskoslezského, takže jsme tam kvůli jeho práci. Já tak různě přejíždím. Do Plzně se samozřejmě občas dostanu, mám tady pořád rodinu a kořeny, které nepřekořením (smích).

Hodně lidí vás zná díky kultovnímu seriálu Comeback, kde jste ztvárnila postavu Ivy. Co pro vás tato role znamená?

Občas, když Comeback běží v televizi a stíhám, kouknu se. Je v každém případě nedílnou součástí mé historie, a ať natočím cokoliv, Iva se mě asi bude držet už pořád.