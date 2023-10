Plzeňská lvíčata poprvé zamířila do výběhu. K lidem se jim ale nechtělo

Plzeňský hokejista Jakub Lev s přezdívkou Lvíče je od soboty kmotrem jediného lvího kluka, který se třemi sestrami přišli na svět v plzeňské zoologické zahradě 9. srpna. Přestože lvíčata jsou čtyři, kmotrů je pět. O jednu samičku se společně dělí herci Martin Zounar a Michaela Dittrichová, dalšími kmotry byly symbolicky hokejový útočník plzeňských indiánů Jakub Lev s přezdívkou Lvíče, plzeňský primátor Roman Zarzycký a radní Daniel Klůs.

Ani jeden z kmotrů se nedostal do blízkosti svého mláděte. Při křtu tak měli lvíčata jen plyšová a k nim certifikát se jménem toho kterého mláděte.

Martin Zounar popřál samičce Habibě zdraví a mnoho krásného jí i návštěvníkům, kteří se na ni přijdou podívat. „Máš tady krásné prostředí, Habibo. Přeji ti vše dobré, vše krásné a dlouhý život. Protože jsi slečna, tak doufám, že až přijde nějaký krásný lvoun a zařve, budeš jenom jeho a my se pak budeme těšit z dalších krásných lvíčat,“ popřál herec.

Svatební agentura pro lvy

Podobná přání zazněla i od dalších kmotrů. „Lvíčatům přeji, aby se jim dařilo, prospívali a moc se neprali,“ popřál primátor Zarzycký, který je kmotrem Hassana. Kůsova lvice se jmenuje Hayetta, Jakub Lev je kmotrem samičky Hakimi. „Je to krásné mít následovníky i ve zvířecí říši. Přeji jí, ať je zdravá a sejdeme se tu za nějaký čas u dalších přírůstků,“ přeje nejen mláděti hokejista.

Ošetřovatelka Lenka Václavová s nadsázkou říká, že si možná otevřou svatební agenturu pro lvy. V současné době je v Plzni skupina 10 lvů, dva z nich jsou chovní. „Lvi odcházejí ze zoo ve věku 2,5 roku. Podmínky pro jejich odchod se zpřísňují, je vyžadované, aby co nejdéle zůstávali se svými rodiči kvůli tomu, aby se z nich stali silní a soběstační lvi schopní vychovávat další generace. Protože lev berberský je ve volné přírodě vyhubený,“ vysvětlila ošetřovatelka.

V současné době na stěhování z Plzně čeká tříletý samec, ten už je oddělený od zbytku skupiny.

U tygrů se zatím nedaří

Mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba podotkl, že stejně jako nyní u lvů, by rádi udělali velké křtiny i u tygrů. „Ale tam se to s mláďaty nějak nedaří. Naštěstí náš lev Mates se rozhodl, že zachrání celý poddruh lva berberského. V plzeňské zoo Mates vystřídal vlastního prapradědečka Viléma a od roku 2016 usilovně pracuje na mláďatech. Teď křtíme jeho sedmá mláďata, proto všechna jména začínají na písmeno H,“ vysvětlil mluvčí zahrady Martin Vobruba. Podotkl, že lvi se v zoologických zahradách dožívají 17 až 21 let.

„Dá se říct, že ve třech letech se stávají otci, v šesti dědečky, v devíti pradědečky a tak dále,“ přiblížil Vobruba.

Až po křtinách ošetřovatelé vypustili skupinu lvů do výběhu, kde je po více než týdenním půstu čekalo velké krmení. Na stromě visela kýta, ke které okamžitě zamířil samec Mates a jako první z ní začal ožírat maso. Ostatní čekali opodál. Ošetřovatelé vysvětlili, že ani v přírodě nemají lvi každý den posvícení. Proto po velkém krmení mívají půst, který jim asi po třech až pěti dnech zpříjemňují králičím masem a vnitřnostmi.