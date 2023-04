Všechno je zfalšované, tvrdí cizinec souzený za pobodání krajana na ubytovně

Obžalovanému Ivanu Huzovi hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 let vězení. Útok se odehrál loni 7. srpna kolem osmé hodiny večer na ubytovně v Železniční ulici.

Podle spisu Huza napadl šestapadesátiletého N. M. v pokoji poté, co ho krajan napomenul, aby byl potichu, protože se po vypití alkoholu hlučně bavil s ostatními muži z ubytovny.

Obžalovaný na něj se slovy „já tě teď zaříznu“ vytáhl kuchyňský nůž o délce čepele 15 centimetrů. Nejprve ho škrábl do ruky, poté ho nejméně pětkrát bodl do trupu a nejméně jeden výpad směřoval do oblasti hlavy.

„Poškozený se před obžalovaným snažil uprchnout po chodbě až před vchodové dveře domu. Tam ho ale Huza doběhl a chtěl pokračovat v útoku. Zabránil mu v tom svědek, který si doběhl pro airsoftovou maketu střelné zbraně a namířil s ní na útočníka,“ přečetl obžalobu státní zástupce Pavel Raček.

Pětkrát do břicha a další výpad na hlavu

Zraněného muže převezla sanitka do nemocnice, kde mu lékaři ihned operovali dutinu břišní. Po pětidenní hospitalizaci byl propuštěn domů, kde ještě zhruba šest týdnů musel dodržovat klidový režim. „Utrpěl těžká a vážná zranění a v případě neposkytnutí odborné lékařské pomoci by to mohlo poškozeného ohrozit na životě,“ pokračoval Raček.

Obžalovaný se cítí nevinen. „Celá věc je vedena proti mě, všechno je zfalšované,“ tvrdí muž z Ukrajiny, kterého z vazby do soudní síně přivedla eskorta.

Ten den údajně vypil dvě plechovky piva a popíjel silnou pálenku. N. M. zná dlouho, pochází ze stejné vesnice a nikdy s ním neměl žádný problém.

Celý incident se ale prý stal jinak, než stojí v obžalobě. „N. M. ke mě přišel zezadu a nějakým železem mě udeřil do hlavy a za ruku táhl na chodbu. Tam mě začal bít a dal mi nůž ke krku. Chtěl jsem ho odstrčit, ale říznul mě. Pak mi vzal peníze a udeřil do ucha. V ten okamžik jsem oběma rukama chytil nůž a ohnul ho. Křičel jsem, aby mi někdo pomohl, že mě chce zabít,“ popisoval Huza. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude dál pokračovat.