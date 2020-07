Za schvalování střelby v mešitách dostal muž ze Sokolovska podmínku

Jednatřicetiletý muž z Kraslic dostal tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Hrozilo mu přitom až patnáctileté vězení.

Verdikt není pravomocný, státní zástupce podá odvolání.

„Byla to frajeřina. Jsem šťastný, jak to dnes dopadlo, odvolávat se nebudu. Všem doporučuji, aby si smazali Facebook a budou šťastnější,“ řekl po vyhlášení rozsudku Jiří Kantor.

Soudce přihlédl k tomu, že obžalovaný nebyl nikdy soudně trestán, nedopustil se ani přestupku a devět let si udržuje zaměstnání na Kraslicku, kde práce není.

„Čin teroristy se nedá zlehčovat a nemá obdoby. Na druhou stranu trestní sazba od 5 do 15 let nepodmíněně je velice přísná, proto jsme ji museli změkčit. Pokud bychom obžalovaného poslali na pět let do vězení, svého syna, který se narodil vloni, by viděl, až by šel do školy. Navíc jeho žena je nyní závislá na příjmech obžalovaného,“ vysvětlil soudce.

Podle žalobce Kantor úmyslně veřejně vyjádřil podporu Brentonu Harrisonovi Tarrantovi, který loni 15. března ve dvou novozélandských mešitách zastřelil 51 lidí a další desítky věřících zranil.

Přes svůj facebookový profil, který nazval Maximus Decimus Meridius podle jeho oblíbeného filmu Gladiátor, Kantor sdílel článek s názvem „Islámské země viní z útoku na Zélandu rostoucí islamofobii a rasismus“ a napsal k němu větu: „Za mě určitě pěkně provedená práce.“

Při vyšetřování vyšlo dále najevo, že obžalovaný přes internet sdílel také video se záznamem střelby v mešitách.

Kantor se nejprve hájil tím, že komentář směřoval na práci policie, která teroristu zatkla. „Vůbec mě nenapadlo, že bych takový čin schvaloval. Ten terorista byl určitě narušený člověk a je dobře, že byl dopaden. Byla to pouze nešťastně napsaná věta,“ vysvětlil při výslechu.

V úterý se ale během hlavního líčení u soudu omlouval, že jednal v afektu v reakci na teroristický útok, který spáchali naopak muslimští teroristé v klubu Bataclan.

U soudu navíc zaznělo, že obráběč kovů Kantor má na těle mimo jiné švabachem vytetované nápisy ACAB a All cops are bastards, což v překladu znamená Všichni policajti jsou parchanti.

Zkratku ACAB napsal také pod jiný článek s názvem Po Češích, kteří schvalují útok na Zélandu, jde elitní jednotka. Odůvodnil to tím, že sice ví, co písmena znamenají, ale už neví, proč je napsal do komentáře.