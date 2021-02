Souzený je agresivní a nepřizná vinu, zaznělo k útoku střepem na zábavě

Obžaloba padla za pokus o vraždu. Souzený muž měl nejprve konflikt s jednou z žen, která byla také na akci. Té se zastal její manžel. Nejprve vzduchem létala jen slova, pak následovalo mezi muži napadení.

Polívka přiznal, že jako první rozbil sklenici, kterou měl v ruce. Mělo to být prý jen na odstrašení. Popřel, že by měl v úmyslu připravit soka o život.

Ani muž s proříznutým krkem si údajně neuvědomuje, kdy přesně došlo k jeho těžkému zranění.

Soud vyslýchal svědkyni, která obžalovaného znala asi dva měsíce a ten večer byla také na zábavě.



„Jirka (obžalovaný, pozn. red.) tam byl s námi na pivu. Vše bylo v pořádku. Pak se to tam ale všechno rychle semlelo,“ popisovala svědkyně událost z poloviny loňských letních prázdnin v Nýrsku.

Útočníka našla policie na ubytovně

Podle svých slov se nejdřív postavila mezi muže, kteří se chtěli prát.



„Už nevím, co se událo, než jsem si mezi ně stoupla. Viděla jsem, jak šel jeden na druhého. Manžel mě odtáhl. Řekl, ať to necháme být. Otočila jsem se, když jsem slyšela křik. Viděla jsem, jak ten druhý leží na zemi a všude bylo hodně krve. Neviděla jsem, že by obžalovaný rozbil sklenici a měl v ruce střep. Asi chtěl i dát zraněnému první pomoc. Ale seběhli se tam lidé, asi ho (obžalovaného) chtěli mlátit, tak utekl,“ vysvětlila svědkyně.

Policisté muže našli krátce po činu. „Operační důstojník vyslal na místo všechny dostupné hlídky, které okamžitě po příjezdu začaly pátrat po pachateli. Velké díky patří svědkům, kteří policistům muže popsali a upřesnili směr, kterým měl utíkat. Policisté na základě výpovědí a stop a určili ubytovnu, ve které se podezřelý mohl ukrývat. V jednom z bytů ho také zadrželi,“ popsala loni v létě zadržení policistka Markéta Fialová.

Po zadržení muž podle spisu odmítl testy na alkohol. Před činem údajně vypil několik piv a panáků tvrdého alkoholu. Podle znalkyň mohl u něho vypitý alkohol jen nepodstatně snížit ovládací schopnosti.

Má tendenci své chování alkoholem omlouvat

„Alkohol mohl pouze zvýraznit jeho osobnostní rysy a snížit práh pro uvolnění agrese. Má tendence své chování alkoholem omlouvat, ale jak moc byl v době činu opilý, nelze zpětně zjistit. On má sklony k agresi i za střízlivého stavu. Není schopen zažívat pocity viny, je proto výrazně snížena schopnost poučit se z trestu. Léčbou není možné snížit jeho rizikovost pro společnost,“ uvedla psychiatrička.

Útok, za který stanul obžalovaný před soudem, se odehrál asi čtvrt roku po jeho posledním propuštění z vězení. Psycholožka doplnila, že jeho resocializace je téměř nemožná.

„Je mimořádně popudlivý, přecitlivělý ke své osobě, dožaduje se respektu, nerespektuje obecná pravidla. Jedná se o člověka výrazně egocentrického, s velmi nízkým prahem pro uvolnění agresivity. Je mimořádně komplikovanou osobností, vysoce výbušnou a agresivní. Jeho schopnost poučit se z trestu je minimalizovaná, nepociťuje ani elementární pocity viny, nepřipouští si ji,“ vypočítala psycholožka.

Podle jejích zjištění je obžalovanému v zásadě lhostejné, co si myslí druzí, protože událost si zpracuje tak, aby mu to vyhovovalo. „Když popisoval předchozí trestnou činnost, ke všemu měl historku, kterou se vyviňoval,“ doplnila.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému až 18 let vězení. Soud by měl vynést rozsudek na jaře.