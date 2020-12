Školačky osahával a znásilňoval, viní obžaloba invalidního důchodce

Čtyřiapadesátiletý invalidní důchodce podle obžaloby znásilnil nejstarší z dívek na začátku minulého desetiletí, když jí bylo 11 let.

„Její nízký věk znal s ohledem na přátelské styky s její matkou. V úmyslu přivodit si uspokojení nezletilou osahával na prsou, pod tričkem a kalhotami, sám se přitom dráždil,“ popsal státní zástupce nejmírnější z prohřešků.

Za vinu mu klade i to, že se i přes odpor dívek, které plakaly a prosily ho, aby toho nechal, snažil do nich proniknout. „Fotografoval to mobilním telefonem,“ uvedl státní zástupce.

I když státní zástupce a soudce v soudní síni krajského soudu téměř křičeli, obžalovaný tvrdil, že neslyší a nerozumí téměř žádnému jejich slovu.



„Mluvte nahlas a pomalu. Jen velice slabě slyším na jedno ucho. Doktoři říkali, že žádný přístroj mi zvuk víc nezesílí. Odezírat ještě neumím,“ uvedl obžalovaný muž.

Invalidní důchodce nakonec soudci řekl, že vypovídat nebude. „Poslal jsem to k soudu písemně. Tam je vše. Víc se k tomu nechci vyjadřovat. Děkuji mnohokrát,“ prohlásil muž, který si při poučování soudcem o svých právech téměř vykroutil hlavu, aby prý aspoň něco zaslechl.

Když policie případ vyšetřovala, obžalovaný nevypovídal. Kdyby se ke všemu přiznal tak, jak je v obžalobě, mohl se bez dlouhého soudního jednání, vyslýchání svědků a znalců rovnou dohodnout se státním zástupcem na výši trestu.

„Neuznává vinu, žádné nesporné skutečnosti neuznává,“ uvedl jeho právník.

Souzenému hrozí za znásilnění a zneužití dítěte k výrobě pornografie až 12 let vězení.