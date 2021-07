Ukázal mi prostředníček, hájí se muž, proč na souseda vzal motorovou pilu

Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí Libenskému až 12 let vězení. V osudný večer nejdříve podle státní zástupkyně obžalovaný zablokoval svým autem vjezd na parkoviště před prodejnou kebabu.

„Uslyšel, že venku opakovaně někdo zatroubil. Vyšel ven a řidiči auta, které nemohlo pokračovat v jízdě, řekl, že jestli ještě jednou zatroubí, vytáhne ho ven. Muži poklepal na rameno. Pak se vrátil do provozovny, kam vzápětí přišel pro předem objednané jídlo i řidič druhého vozu. Když druhý řidič ignoroval slova: Na co si to hraješ, ty šašku? obžalovaný se k němu začal přibližovat,“ popsala státní zástupkyně.

V tom okamžiku se do dění vložil prodavač. „Řekl muži něco v tom smyslu, že když tam stojí jako k...t, aby se nedivil. V ten okamžik se zaměřil na obsluhu. Nejprve si nadávali. Pak muž vzal už hotový kebab a mrštil ho po klučinovi z obsluhy. Nakonec obešel pult a chytil kluka od kebabu pod krkem. Ve finále se vzájemně drželi,“ líčil při výslechu řidič zablokovaného auta.

Kuchař byl vyzývavý a soused ukázal prst

Obžalovaný dnes u soudu vysvětloval, že kuchař byl podle jeho mínění vyzývavý.

„Chytil jsem ho za krk. Řekl jsem mu, ať není drzý a natlačil jsme ho tam k té desce,“ uvedl souzený.

Jenže tam byla fritéza s rozpáleným olejem a žhavý gril s masem. Natlačení na přední část grilu mohl kuchař odnést popáleninami prvního stupně. Na mřížce grilu teploměr ukázal hodnotu 748°C.

„Tam by hrozily popáleniny třetího stupně,“ citovala státní zástupkyně z posudku.

Konflikt skončil příchodem dalšího pracovníka kebabu ze zázemí prodejny. Obžalovaný podle svědků zařval, aby mu vrátili jeho kebab, a s nadávkami odcházel. Dívce, která si šla zapsat registrační značku jeho auta, podle státní zástupkyně řekl, že „to tam vypálí, pokud budou volat policii.“ Obžalovaný výhrůžky zapálením podniku popírá.

Jen o pár chvil později měl konflikt se sousedem, kterému podle spisu nadával nejdřív z auta, pak k němu došel a častoval jej dalšími nadávkami. Spor vyvrcholil, když šel obžalovaný do své garáže pro motorovou pilu.

„Nastartoval ji, motor držel ve vysokých obrátkách a nejméně dvakrát s ní máchl ve výšce horní části těla souseda,“ uvedla státní zástupkyně.

Intelekt je hluboko pod průměrem

Muž se bránil asi metrovou tyčí, jeho známý, se kterým si povídal, měl lopatu. Po uložení pily zpět do garáže se vrátil obžalovaný k sousedovi podle spisu ještě ozbrojený hliníkovou vyrovnávací latí.

„Křičel, že je zabije. U garáže obžalovaného povalili, a drželi ho až do příjezdu policie. Motorovou pilou mohl obžalovaný způsobit těžká až ztrátová zranění,“ tvrdí obžaloba.

Souzený muž tvrdí, že jej soused vyprovokoval zdviženým prostředníčkem, když kolem něj projížděl. Nejprve na sebe křičeli, pak se začali přetahovat, soused ho podle jeho verze udeřil tyčí do ruky a krku.

„Naštvalo mě, že si vzal zbraň. Já mu chtěl jen pohrozit bouchnutím latí o zem. Pak mě ti dva muži u garáže svalili, soused mi bouchal do hlavy. Dostal jsem strach. Když odešli, vzal jsem motorovou pilu a šel je zastrašit. U popelnic jsem ji nastartoval, dvakrát zmáčkl plyn. Koukal jsem někam do blba, asi nahoru. Souseda jsem neviděl,“ tvrdí souzený muž.

Podle znalců je intelekt souzeného v pásmu hluboko pod průměrem, trpí disociální poruchou osobnosti, má sníženou hranici frustrace. Jeho impulsivní reakce jsou neadekvátní podnětům a okolí obviňuje z nepřátelského jednání.

„Resocializace je problematická. Nelze vyloučit, že bude docházet k recidivě obdobného jednání,“ citoval soudce z posudků znalců.

Soud bude v létě pokračovat výslechu svědků.