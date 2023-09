Senior si zachránil život předstíráním smrti, útočník dostal 16,5 let

Plzeňský soud uznal dnes Josefa B. vinným z pokusu o vraždu a porušování domovní svobody a vyměřil mu nepodmíněný trest v délce 16,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dále musí zdravotní pojišťovně uhradit přes 13 tisíc korun a napadenému muži bolestné přes 34 tisíc korun.

„Když byl obžalovaný vzat do vazby, svěřil se se svým činem lidem, kteří jsou také ve vazbě. Soud tyto svědky vyslechl a ti mu svěřili skutečnosti, které mohl vědět jen obžalovaný,“ zaznělo dnes při odůvodnění rozsudku z úst soudce Jana Špety.

Ucelený řetězec nepřímých důkazů

„Měli jsme ucelený řetězec nepřímých důkazů, ve kterém nebyla trhlina. Obžalovaný se například pohyboval poblíž bydliště poškozeného. V herně prodal mobilní telefon, který poškozenému patřil, nesl si plechovou krabici, která byla odcizena z domu poškozeného, na jedné odcizené listině se našel otisk prstu obžalovaného...,“ vyjmenoval soudce. Doplnil, že jeho náprava je velice těžká.

„Soud vychází i z toho, že jen proto, že neměl peníze a zřejmě je prohrál v herně, spáchal skutek, kvůli kterému poškozený mohl přijít o život. Navíc se jednalo o člověka, který se podílel na výchově odsouzeného, a to v době, kdy žil s matkou obžalovaného,“ uzavřel Špeta.

Rozsudek není pravomocný. „Já s tím nesouhlasím, nebudu se přiznávat,“ řekl Josef B. svému obhájci s tím, že si podá odvolání. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Muži hrozilo vězení v délce od 15 do 20 let, ohrožen byl i výjimečným trestem.

Josef B. u devětašedesátiletého seniora v rodinném domě v Aši dříve bydlel se svojí matkou. Věděl proto, kde si senior schovává peníze. Zaútočil na něj vloni 2. listopadu v nočních hodinách.

Napadený muž si pamatuje, že tu noc u jeho domu někdo zvonil. Nereagoval na to. Domníval se, že je to jako obvykle syn ženy žijící v prvním patře domku. Přijížděl vždy na začátku měsíce, když matce přišel důchod. Tu noc ale žena v domě vůbec nespala, byla u příbuzných v jiném okrese.

Senior vyšel ven až později, kdy slyšel druhé zvonění. U domu neviděl nikoho. Vrátil se do ložnice a usnul. Další procitnutí ale bylo drsné. „Probudilo mě, jak mě někdo mlátí. V místnosti byla tma. Někdo na mě seděl, viděl jsem siluetu. Pořád mě mlátil. Nevím čím. Pak chytil polštář a přimáčkl mi ho na obličej,“ uvedl senior k nočnímu napadení.

Útočník za celou dobu neřekl ani slovo

Pachatel za celou dobu neřekl ani slovo. Podle výpovědi poškozeného útočník při tisknutí polštáře na jeho hlavu opakovaně zkoušel, kde přesně má nos. Seniorovi se však podařilo nepozorovaně otočit hlavou. Násilník netušil, že místo nosu tlačí polštář na ucho.

Když oběť začala předstírat, že je po smrti, Josef B. na ni přestal útočit. Vzal pak různé písemnosti, peníze, mobilní telefon a odešel. Pachatel prý nikde nic neshodil, nic nerozbil, do ničeho nenarazil. Jako by to v domě znal.

Až když si byl senior jistý, že útočník je pryč, přivolal si pomoc. Záchranáři jej po ošetření odvezli do chebské nemocnice, kde byl hospitalizován dva dny.

„Omezil jsem dýchání, přestal jsem se úplně hýbat. Dělal jsem mrtvého brouka. Čekal jsem. On mi pořád držel polštář na hlavě,“ řekl senior, který původně nechtěl před soudem vypovídat.

Josef B. tvrdí, že nic nespáchal. „Takovouhle věc nemám zapotřebí. Moje družka má 10. prosince narozeniny, plánoval jsem s ní svatbu. Máme spolu dvě děti, další tři její děti jsem vychoval, mám dostatek všeho. Požádal bych ženu o ruku, a pak něco takového udělal? To je proti přírodě,“ vysvětloval již dříve u soudu.

Podle znalce Petra Žižky obžalovaný netrpěl v době spáchání činu žádnou vážnou duševní poruchou, má sociální poruchu osobnosti. „Pokud se obžalovaný jednání dopustil, nebylo to v afektu,“ uvedl znalec.

„Obžalovaný inklinuje k překračování společenských pravidel a norem, má laxní přístup k povinnostem, je nezodpovědný, vinu nepřipouští, tedy nemá ani pocity viny,“ doplnila psycholožka Karolína Malá.