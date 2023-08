Kvůli sporu o kolo bodl muže do zad, soud mu znovu vyměřil šest let

Pro kolo, které třiadvacetiletému Michalovi T. zmizelo asi týden před tím, si šel okradený muž doprovázený kamarádem loni 1. února pozdě večer na karlovarskou ubytovnu. Kolo ale zpátky nedostal. Naopak z ubytovny utíkal s bodnou ranou v zádech.

Za pokus o těžké ublížení na zdraví by si měl nepravomocně odsouzený čerstvě padesátiletý Milan Bajger ve vězení pobýt šest let. Tak dnes rozhodl trestní senát Krajského soudu v Plzni. Obžalovaný i státní zástupce si vzali čas na rozmyšlenou, jestli se odvolají.

Bajger dostal šestiletý trest už loni. Po zrušení verdiktu odvolacím soudem nyní soudci v Plzni znovu vyslýchali klíčové svědky i jednu ženu, která před tím nikdy nevypovídala. Znovu dospěli ke ke stejným závěrům.

Návštěva šla po jedenácté v noci rovnou za Bajgerem. „Kde je moje kolo?“ řekl na chodbě Michal T. a strčil do Bajgera takovou silou, až obžalovaný skončil uvnitř malého pokoje.

„Obžalovaný uchopil do pravé ruky ostrý kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 12,5 centimetru, a aniž by byl dál ohrožován, napřáhl se s ním směrem k Michalovi T. Ten si instinktivně chránil horní polovinu těla a tím se částečně otočil bokem k obžalovanému. Ten jej nožem bodl do zad v levé spodní části. Michal T. a jeho kamarád se okamžitě dali na útěk chodbou, obžalovaný je s nožem v ruce pronásledoval,“ popsal v rozsudku předseda senátu.

Napadený si na útěku z ubytovny sáhl na záda a zjistil, že má ruku od krve. Když došli k autu kousek od ubytovny, dostal podle svých slov strašnou žízeň. Jeho kamarád běžel k hlavní silnici, po které zrovna jeli strážníci, které zastavil, aby šli zraněnému na pomoc. „Ti mě drželi. Chtělo se mi zvracet. Pak přijela sanitka, odvezli mě do nemocnice,“ popsal muž.

Zraněný skončil na chirurgii v nemocnici, po jednom dnu na jednotce intenzivní péče odešel na reverz domů.

Bajger obžalobu odmítl, stejně tak popřel, že by bicykl ukradl. „Kolo mi nabídl jeho táta, který nedávno přišel z basy, abych ho prodal. Že se pak rozdělíme,“ tvrdil v minulosti jednom z výslechů.

Kolo podle něj bylo ten den uložené u správce ubytovny. Obžalovaný si stěžoval na to, že v průběhu týdne měl s poškozeným několik hovorů, ze strany jeho kamaráda mělo zaznít i několik výhrůžek. Bajger tvrdil, že měl z dvojice strach a podotkl, že šlo o nutnou obranu.

To soudci odmítli. Podle nich by zákon nepřekročil, kdyby měl v ruce nůž a jen jím vyhrožoval. „Preventivní útok není nutnou obranou,“ upozornili soudci. Podle nich k násilí nemuselo vůbec dojít, kdyby kolo rovnou předal otci poškozeného nebo kdyby řekl, že ten večer je kolo u správce ubytovny. To ale neudělal.

Souzenému hrozilo pět až 12 let vězení. Soudci v šestiletém v trestu zohlednili, že vše skončilo jen pokusem o těžké ublížení na zdraví, na druhou stranu se tento útok odehrál jen tři roky poté, co obžalovaný po pěti letech opustil vězení, kde byl za obdobný násilný trestný čin.