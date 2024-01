Rýsují se jména pro krajské i senátní volby. ANO oznámí lídra až na jaře

Jako první oznámilo své kandidáty uskupení PRO NÁŠ KRAJ, které sdružuje hnutí PRO PLZEŇ, KDU-ČSL nebo například Rokycanské patrioty.

Zástupci uskupení oznámili, že jejich společným volebním lídrem a kandidátem na hejtmana je plzeňský lékař Jiří Klečka. Ten byl v komunálních volbách lídrem kandidátky PRO PLZEŇ v krajské metropoli.

Jako další kandidáty do krajského zastupitelstva prezentuje PRO NÁŠ KRAJ další zástupce PRO PLZEŇ Jiřího Uhlíka nebo Tomáše Morávka, ale také bývalého poslance za ANO a zakladatele Agrární demokratické strany ANO Pavla Šrámka.

Krajského volebního lídra má už vybraného ODS, která se chystá jít do voleb společně s TOP 09. Kandidátem na hejtmana je v tomto případě někdejší místostarosta Rokycan a nynější zastupitel kraje Jan Šašek.

ANO oznámí lídra na jaře

U Pirátů právě probíhá druhé kolo primárních voleb, ze kterých vzejde kandidát na hejtmana. O pozici krajského volebního lídra usilují nynější hejtman Rudolf Špoták a místostarosta centrálního městského obvodu Plzně Pavel Šrámek.

Hnutí ANO zřejmě jméno krajského volebního lídra oznámí až na jaře. „Předpokládám, že to bude na přelomu dubna a května,“ řekl krajský šéf ANO a primátor Plzně Roman Zarzycký. Ten nepočítá s tím, že by se na prvním místě kandidátky pro krajské volby znovu po čtyřech letech objevilo jeho jméno. „Do této chvíle o tom neuvažuji,“ uvedl.

Tvrdí, že o post krajského lídra se nebude ucházet ani nynější náměstek hejtmana Petr Vanka, který byl v posledních krajských volbách na druhém místě kandidátky.

Hnutí STAN také zatím svého krajského volebního lídra vybírá, mělo by mít jasno do konce ledna. Mluví se o tom, že jedničkou na kandidátce bude nynější náměstek hejtmana, krajský předseda STAN Pavel Čížek. „Definitivně vybráno ještě nemáme, ale předpokládám, že to bude zhruba do půlky ledna,“ řekl Čížek. Připustil, že z oblastních organizací má některé nominace, aby byl volební jedničkou právě on.

Sociální demokraté (SOCDEM) zřejmě vsadí při výběru krajské volební jedničky na svou v regionu nejznámější osobnost, kterou je ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

„Na 90 procent bude lídrem kandidátky, zatím s tím počítáme,“ prohlásil krajský předseda SOCDEM Ivo Grüner.

Volby do Senátu

V případě voleb do horní komory parlamentu se očekává, že se svá křesla v senátu pokusí po šesti letech obhájit zástupci ODS. V případě Domažlicka a Klatovska se jedná o Vladislava Vilímce a v obvodu, kam patří Rokycansko a severní Plzeňsko, o Pavla Karpíška.

Své kandidáty už oznámilo uskupení PRO NÁŠ KRAJ. Na Domažlicku a Klatovsku za něj bude kandidovat starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL) a na Rokycansku a severu Plzeňska starosta Rokycan Tomáš Rada (Rokycanští patrioti).

Za STAN bude s největší pravděpodobností na Domažlicku a Klatovsku kandidovat krajský radní Libor Picka. „Myslím, že tam to měnit nebudeme,“ sdělil Pavel Čížek.

Na Rokycansku a severním Plzeňsku podle Čížka kandidát STAN vybraný není. ANO své kandidáty oznámí na jaře. „Nebude to tak, že někde kandidáty nepostavíme, jako to bylo v minulosti. Budeme je stavět do všech voleb,“ konstatoval Roman Zarzycký.