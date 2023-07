Strýc před dětmi praštil kotětem o zeď a zakroutil mu krkem, dostal 14 měsíců

Klatovský soud poslal na 14 měsíců do vězení recidivistu, který brutálním způsobem zabil tříměsíční kotě. Udělal to jen proto, že ho zvíře kouslo do nosu a syčelo na něj. S kotětem nejprve praštil o zeď, pak do něj na zemi kopal a nakonec mu zakroutil krkem.