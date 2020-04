Na památkách je rušno i bez turistů, pokračují opravy i velké úklidy

Napilno mají například na zámku a hradě v Horšovském Týně. „Všechny nás tato situace samozřejmě moc mrzí. Byli jsme na zahájení sezony připraveni. Nedá se ale nic dělat. Pracujeme teď na úpravách, které by po otevření byly komplikované. Zámecké zahradnice čistí zadní nádvoří od plevelů, náš údržbář opravuje lavičky na parkánu,“ říká kastelán Jan Rosendorfský.

Kromě údržby rozlehlého parku pokračují i úklidové práce v interiérech. Pro zaměstnance to není nic jednoduchého, za normálních okolností je tu totiž pro návštěvníky zpřístupněno 72 místností.

Údržba se skládá nejen z čištění oken, lustrů a leštění podlah, ale také třeba z kontroly hasicích přístrojů a dalších bezpečnostních prvků.

Práce se nezastavily ani na manětínském zámku. Tady finišují s obnovou oranžerie v zahradě.

„Z vedut a starších fotografií známe vícero podob zámecké oranžerie. Při celkové obnově se přistoupilo k podobě z počátku 18. století,“ upřesnil kastelán Karel Mašek. Místo bude využíváno jako multifunkční prostor pro pořádání různých kulturních akcí, výstav, koncertů nebo menších svatebních obřadů.

„Do budoucna chceme do oranžerie navrátit i původní mobiliář včetně květinových výzdob,“ doplnil kastelán Mašek. Celková obnova objektu včetně restaurování výmalby vyjde na více než devět milionů korun.

Na zámku v Nebílovech využili pauzy provozu k úpravám v galerii, odkrývání Tuvorových nástěnných maleb v interiérech a k důkladnému úklidu v expozicích.

Na zámku v Červeném Poříčí pokračuje stavební obnova budovy předzámčí. Na jejím konci se návštěvníci mohou těšit na novou prohlídkovou trasu. Ta formou sezonních výstav přiblíží životní cykly šlechty. Momentálně probíhá průzkum severní fasády. Provádí se čištění jejích povrchů od zvětralých omítek a nečistot a odhalují se původní nejmladší vrstvy.

„Restaurátorský průzkum nám již ukázal barevné a probarvované omítky kladené na stěny budov v běhu staletí. Podle dosavadních zjištění se máme na co těšit. Nová fasáda bude pojednána v několika okrových odstínech od světle krémových až po zjištěné tmavě červené,“ uvedl kastelán Marcel Čermák.

Správa zámku Kozel v současnosti fotí zámecký mobiliář, doplňuje základní evidenci, upravuje texty na webových stránkách, provádí revize a překlady průvodcovských textů a promýšlí, jak budou vypadat nové propagační materiály.

„Až se brány zámku otevřou, jedním z překvapení bude replika nejstaršího vyobrazení zámku. Originál je uložen ve Vídni. Návštěvníci našeho zámku si dosud měli možnost prohlédnout pouze výřez tohoto obrazu a ještě černobílý,“ prozrazuje kastelán Jan Polívka.

Pracovníci hradu Rabí pokračují v generálním úklidu. Čistí terén od loňského listí i polámaných větviček, vyhrabávají trávníky, odkrývají růže. Vrhli se také na úklid kanceláře, dílny, ubytovny pro průvodce. Provádějí kontrolu průvodcovských textů a věnují se překladům textů pro zahraniční návštěvníky.

V Plasích upravují nemocniční křídlo

„Pustili jsme se do přípravy výstavy nazvané Víc než tisíc slov. Proměny hradu Rabí mezi lety 1900 a 2020, která ve fotografiích zmapuje podoby tohoto krásného hradu a bude k vidění v prostorách hradní konírny,“ upřesnil kastelán Karel Broža.

První sezonu na hradě Velhartice má před sebou jeho nový kastelán Matěj Mejstřík. „I když je vyhlášen stav nouze, na hradě nezahálíme. Připravujeme se na novou sezonu, třebaže odloženou. Provádíme úpravy vnitřních i venkovních prostor. To se týká třeba podlahy ve svatebním sále, zasypáváme také přístupovou cestu na horní nádvoří a opravujeme parkoviště, samozřejmě vše v souladu s nařízením,“ uvedl Matěj Mejstřík.

Ke svému závěru spěje obnova hospodářského objektu, který bude sloužit jako provozní zázemí hradu. Hotovo bude v dubnu a náklady lehce přesáhnou 15 milionů korun.

Času navíc využívají v klášteře Plasy k úpravám nemocničního křídla a k doplnění expozice. Novinkou letošní sezony bude reinstalace nemocniční kaple i šatna mnichů.

„Vedle barokních skříní nainstalujeme na zeď věšák. Jeho tvary vycházejí z plaského vzoru nalezeného v jedné z dochovaných barokních skříní. Do expozice přibyly hábity, které šijeme podle dochované ikonografie. Podobu barokního mnišského roucha zachycují v Plasích obrazy i fresky v ambitové chodbě konventu,“ upřesnil kastelán Pavel Duchoň.

Kdy památková sezona začne a jak bude vypadat, zatím nikdo neví. „Uvidíme, co to udělá. Do ciziny zřejmě lidé na dovolenou cestovat nebudou. Jestli to pomůže návštěvnosti českých památek, těžko říct. Samozřejmě doufáme, že budeme moct otevřít co nejdříve,“ doplňuje.

Podobně to vidí i Jan Rosendorfský. „Vzhledem k tomu, že do zahraničí asi lidé cestovat moc chtít nebudou, možná budou více navštěvovat české památky, ale těžko odhadovat. Každopádně se těšíme, až otevřeme. Doufáme, že to bude brzy,“ doplňuje Rosendorfský z Horšovského Týna.