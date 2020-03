Nemocnice připravujeme na horší časy, i když nemusí přijít, říká radní

Jaká je situace v nemocnicích, které spadají pod Plzeňský kraj? Některé měly nedostatek lidí dlouhodobě, jak jsou tedy na tom v nouzovém stavu kvůli šíření koronaviru?

Nyní se schází denně krizový tým, kde jsou také ředitelé nemocnic. Při těchto schůzkách v minulém týdnu nepadla žádná informace o tom, že by v důsledku nedostatku personálu hrozilo uzavření některého oddělení v našich nemocnicích. S uzavřením škol a školek zůstalo pár zdravotních sester doma, protože se musely postarat o děti. To nemocnicím pochopitelně zkomplikovalo situaci, ale zatím se s tím zvládají vypořádat. V Klatovské nemocnici funguje dětská skupina, kraj otevírá ve větších městech školky pro děti zdravotníků. V této chvíli není v žádné z krajských nemocnic kvůli nedostatku personálu kritická situace.

Mnoho nemocnic v celém Česku ve stavu nouze omezilo běžný provoz a zjednodušeně odložily všechny zákroky nebo vyšetření, které bylo možné odložit. Týká se to i krajských nemocnic?

Ano. Tento režim běží i v našich nemocnicích. Byly odložené plánované operace a připravujeme se na horší časy.

Co to znamená?

Jde o přípravu krizového plánu na situaci, kdy Fakultní nemocnice v Plzni už nebude moci přijímat další pacienty nakažené koronavirem. Pokud by takový scénář nastal, budeme mít plán, jak postupovat v našich nemocnicích. Připravujeme ho a každý den ladíme při jednáních krizového štábu. Ale zdůrazňuji, že to je příprava na situaci, která nemusí vůbec nastat. Fakultní nemocnice má dnes jediná v kraji infekční oddělení.

Dá se tedy říct, že se chystáte na možnost, že improvizovaná infekční oddělení vzniknou i v krajských nemocnicích?

Nechtěli bychom, aby v každé krajské nemocnici byli lidé s infekcí koronaviru. Začínali bychom, samozřejmě v případě nutnosti, s jednou krajskou nemocnicí. Ostatní zařízení bychom pro infikované pacienty využili až v nouzi nejvyšší.

Kraj má kromě běžných nemocnic okresního typu také nemocnice následné péče pro dlouhodobě nemocné v Plané a Horažďovicích. Jak vypadá jejich provoz v současné době, když se tam koncentrují asi nejvíc ohrožení lidé vyššího věku a nemocní?

Protože jsou zrušeny veškeré návštěvy nemocnic, jsou jejich pacienti, zjednodušeně řečeno, izolováni od okolního světa. Není tam žádná krize, ani personální, řeší klasický provoz. Leží tam převážně pacienti vysokého věku a dlouhodobě nemocní. Personál se soustředí především na to, aby je ochránil před infekcí.

Jste ze Sušice, kde je nemocnice, která patří městu. Jak je dnes schopná fungovat?

Od minulého pondělí tam není v provozu lůžkové oddělení interny. Funguje osm lůžek jednotky intenzivní péče, chirurgie a léčebna dlouhodobě nemocných. V provozu jsou ambulantní ordinace.

Kraj vyzval lidi, schopné pracovat ve zdravotnictví, aby se přihlásili a pomohli. Jakou to mělo odezvu?

Podle posledních informací se přihlásila asi stovka lidí různých profesí. Kromě toho nabídla pomoc mediků z pátého a šestého ročníku Lékařská fakulta v Plzni. Studenty oslovujeme, začínají pracovat v našich nemocnicích. Určitě budeme schopni jejich pomoc využít, jsou pro nás zálohou pro horší časy. Za tuto nabídku jsme velmi vděční.