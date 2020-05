Za seniory už mohou příbuzní, v domovech ale platí přísná pravidla

Setkání s příbuznými se uskuteční většinou venku a v ochranných pomůckách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje, aby za jedním klientem přišli najednou nejvýše dva dospělí. Ještě než vstoupí do areálu, personál jim změří teplotu.

Striktní režim připravují například v Residenci Trnová na Plzeňsku. V březnu se u jedné zaměstnankyně prokázalo onemocnění covid-19. Když se u ní projevily příznaky podobné chřipce, zůstala doma, posléze v karanténě. U nikoho ze seniorů ani pracovníků se infekce nepotvrdila.



Podle ředitelky Jitky Špánkové právě tato zkušenost ukázala, jak je dodržování pravidel důležité.

„Nemyslím si, že epidemie je za námi, proto budeme maximálně opatrní. Nevíme, co udělá rychlé rozvolňování. Protože je velký rozdíl nastavovat podmínky pro zdravou populaci a nejzranitelnější osoby, kterými jistě senioři jsou,“ sdělila.

Návštěvy v zařízení budou předem naplánované a jejich počet redukovaný. „Denně půjde o pět až šest rodin. Pokud bychom sem pustili všechny naráz, je jen otázka času, než se něco přihodí,“ domnívá se.

Na zahradě vytvořili zastřešené stanoviště, pod nímž udělali sezení s doporučenými dvoumetrovými rozestupy. Nutné budou také roušky či použití dezinfekce. „Rozumím tomu, že se klientům stýská, už se moc na své blízké těší. Doteď si spolu hlavně telefonovali, využívali také Skype nebo Viber. Osobní kontakt ale nic nenahradí. Na druhou stranu nechceme nic podcenit,“ dodala Špánková.

Podobně situaci vidí Lucie Vísnerová, která stojí v čele domova pro seniory ve Kdyni na Domažlicku. Právě tento okres patřil donedávna k nejpostiženějším v zemi.

„Měli jsme strach, vždyť jsme jenom kousek od Domažlic, kde se koronavirus rozšířil. Naštěstí se nám to vyhnulo. Nerada bych něco uspěchala, a tak budeme zatím stále dodržovat přísná opatření, včetně průběžného testování zaměstnanců,“ uvedla.

Příbuzní se budou potkávat venku

O finální podobě rozvolňování diskutovala se svým krizovým týmem. Pokud to počasí dovolí, zřejmě se příbuzní v omezeném počtu budou setkávat venku, eventuálně uvnitř v oddělených prostorách, které disponují několika vchody.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

„Pro klienty je situace psychicky náročná a trvá dlouho. Snažili jsme se jim období zpříjemnit a také zprostředkovat kontakt s blízkými, jak to jen šlo. Nicméně bylo to obtížné,“ přiznala.

Alena Kašová už nenavštívila svou šestasedmdesátiletou matku skoro tři měsíce. Téměř denně jí telefonuje a chodí pod okna pobytového zařízení v Tachově, aby se společně na dálku alespoň pozdravily.

„Hlavně zpočátku odloučení špatně nesla a hodně plakala. Postupně si zvykla. Vysvětlili jsme jí, že to musíme vydržet. Já a brácha jsme ji snažili co nejvíce rozptýlit. Denně jí voláme, posíláme fotky, které sestřičky pak vytisknou,“ popsala.

Domov spadá pod Centrum sociálních služeb (CSS), které poskytuje služby na dvou místech v Tachově a rovněž v Kurojedech. Ředitelka CSS Lucie Báčová už ladí pravidla pro návštěvy. Na zahradách vytvoří stanoviště se stolky a lavičkami.

Roušky, rukavice a měření teploty

„Před vstupem do areálu každému změříme teplotu. Povinné budou roušky i rukavice. Personál zkontroluje, zda to všichni dodržují. U ležících klientů ještě hledáme optimální řešení. Stálo nás velké úsilí seniory ochránit, nemůžeme teď vše rázem vrátit do starých kolejí. Nebezpečí stále hrozí,“ zdůraznila.

O různých variantách aktuálně diskutují i vedoucí zařízení, která spadají pod Diecézní charitu Plzeň. „Chceme zájemcům nabídnout rychlotesty. Bude to čistě dobrovolná záležitost. Myslím, že to příbuzné může uklidnit. A my budeme mít jistotu, že je vše v pořádku,“ řekl šéf Charity Jiří Lodr.

Přichystané už mají kulturní či podobné místnosti, kde by se lidé shledali. Pokud to klientův zdravotní stav dovolí, setkávat se budou venku, kde vznikne upravené posezení.

„Návštěva, zatím půjde jenom o nejbližší, by měla mít nasazené rukavice i ústenku a použít dezinfekci. Ale u seniorů to vyžadovat nebudeme. Prožili si těžké časy, nechceme je tímhle ještě stresovat,“ uzavřel.