Covidem nás nakazili bezohlední turisté, zlobí se starosta Modravy

Ve středu bylo totiž v obci se 78 lidmi třináct covid pozitivních, což je sedmnáct procent. Modrava tak byla podle statistik nejzasaženější obcí v Plzeňském kraji.



„Jsem přesvědčený, že je za tím záplava turistů, kteří se na nás v posledních týdnech doslova valí,“ vylíčil starosta Antonín Schubert.

Je také nemocný, stejně jako jeho manželka. Ta pracuje v místním obchodě, který je teď zavřený.

Když se počet nemocných přepočítá na 100 tisíc obyvatel, byla ve středu ráno míra zasažení Modravy 7692, odpoledne už to bylo 12 821. Na druhé příčce v kraji byly včera ráno Dolní Hradiště a Blažim na Plzeňsku s hodnotou přes 4500.

Starosta Modravy se prý jen modlí, aby se epidemie dál nešířila.



„Nemocní jsou ti, kteří přicházejí do styku s veřejností, tedy lidé z návštěvnického centra dřevařství, informačního centra. Manželka dělá v obchodě, já se stýkám s veřejností, zkrátka na radnici a v oblasti služeb se na Modravě covid dotkl téměř všech,“ popsal Schubert.

Posteskl si také, že se kromě MF DNES doposud nikdo nezajímal, co se děje v covidem zasažených obcích na Šumavě.

Pokud by přišla sněhová kalamita, obec svoje povinnosti nebude schopná zvládat.



„Musíme uklízet parkoviště, obecní komunikace, což je zhruba deset kilometrů silnic plus točny autobusů a zastávky. To je celodenní práce jednoho pracovníka služeb a právě jen jeden pracovník určený k této práci je v technických službách zdravý,“ vylíčil starosta.

Jediný covid negativní zaměstnanec tak musí vstát ráno ve čtyři hodiny, projet rolbou 38 kilometrů tratí a pak pokračuje v údržbě obce.

Stát zavřel obchody a lidé se nahrnuli k nám

„Uvažuji, že pokud onemocní, budu po karanténě uklízet sníh ze silnic já. Ale s rolbou možná nebude jezdit nikdo, protože ji umějí řídit jen dva pracovníci technických služeb,“ vylíčil starosta.

Podle něj se jedná o celospolečenský problém. „Všichni se zajímají o Prahu, ale nikoho nezajímá, co se stane, když vesnice na Šumavě vyřadí pandemie z provozu,“ sdělil Schubert.

„Stát zavřel obchody, posilovny, hotely a co se stalo? Lidé se nahrnuli k nám. Jsou tu doslova našlapaní, někteří tu bivakují, třeba na parkovišti na Filipově Huti spali lidé v sedmi obytných autech, aby se nemuseli vracet do měst. A nikdo to neřeší. Premiér chválí Pražany, jak se chovají odpovědně, ale není to pravda. Kdyby se chovali zodpovědně, byli by doma, ale oni se všichni nahrnuli k nám a my jsme onemocněli,“ posteskl si Schubert.

Většina návštěvníků Modravy roušku nemá

O spojitosti nemocnosti v obci s turisty je přesvědčený. „Když je tu vše zavřené včetně infocentra, shánějí turisté i od místních informace a téměř nikdo nemá roušku. Turisté si myslí, že tu nemusí nic dodržovat, navíc se chovají neomaleně. Zahradí nám třeba autem vjezd do domu, takže i když se s nimi nechceme kontaktovat, v některých situacích musíme,“ vylíčil Schubert, který apeloval na turisty, aby se chovali ohleduplně.

K tomu vyzval i ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš, podle kterého je souvislost velkého množství turistů na Modravě s šířením choroby dost pravděpodobná.

Bartoš prý chápe, že lidé míří do přírody, a schvaluje to, ale vyzval, aby zvážili relaxaci v místech, kde ke kumulaci lidí nedochází. „Navíc máme stále nouzový stav, takže za rizikové chování se dá považovat i to, když větší množství lidí míří vlakem či autobusem třeba z Prahy na Modravu,“ uvedl krajský šéf hygieniků.