Roušky nejsou nařízené, odbyl kašlající muž kritika a pohrozil mu zbraní

Incident se odehrál na zastávce na Borech. Neshody začaly poté, co šestašedesátiletý muž na zastávce několikrát schválně zakašlal. To se nelíbilo o deset let mladšímu muži a napomenul ho, že má mít roušku a ústa zakrytá.

Oslovený muž na to ale zareagoval tím, že si rozepnul bundu a ukázal na legálně drženou palnou zbraň, kterou měl za pasem. Mladšího muže okřikl, aby si „dal na něj bacha a že není nošení roušek nařízeno“.

Přivolaní policisté podrobili provokatéra dechové zkoušce. „Nadýchal dvě promile alkoholu,“ sdělila plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Dodala, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z nebezpečného vyhrožování. Další problémy bude muž mít proto, že porušil pravidla pro nošení palné zbraně.