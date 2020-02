Lidé zvažují prázdninové cesty do Itálie, dům mládeže zrušil lyžařský zájezd

Plán zalyžovat si příští týden v Itálii na poslední chvíli ztroskotal. Zhruba čtyřicet lidí, kterým zajistil zájezd Dům dětí a mládeže (DDM) Kamarád v Třemošné, nakonec kvůli hrozící nákaze koronavirem do ciziny nepojede.

Podobný postup teď zvažují desítky lidí, potvrdily oslovené cestovní kanceláře.

Autobus rodičů, dětí a kantorů měl do lyžařského střediska Monte Bondone zamířit už v neděli.

„Lokalita spadá pod Trentino, což je přesně mezi zasaženými okresy Lombardie a Benátska. Za těchto okolností je to opravdu velké riziko. Já a ani paní ředitelka zařízení nechceme, aby ho někdo zbytečně podstupoval,“ sdělil Petr Žižka, místostarosta Třemošné, která DDM zřizuje.

Cena pobytu činila na jednoho 5 200 korun. Celkově tedy suma přesáhla 200 tisíc korun. Zástupci města už oslovili CK České kormidlo, zda dostanou alespoň část financí zpět.

„Pokud neplatí zákaz do Itálie vyrazit, údajně nedostaneme ani korunu. Někteří rodiče tvrdí, že se nemůže nic stát. Proto se s nimi chceme domluvit, zda by s cestovkou jeli sami a nepřišli tak alespoň o peníze. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl Žižka.

Majitel CK České kormidlo Aleš Poličenský se nechtěl k události vyjadřovat. Pouze řekl, že se řídí literou zákona. Na webových stránkách společnosti stojí, že zatím žádné zájezdy neruší. Stornování pobytu se pak řídí standardními podmínkami.

Stejnou strategii zvolily i další oslovené cestovní kanceláře. Na plzeňskou AK-Tourist se v těchto dnech s dotazy obracejí především rodiny s dětmi.

„Mají strach, aby všichni nezůstali v karanténě. Lyžařská centra ale do ohrožených oblastí nepatří. Pojišťovny by nám teď nic neuhradily. Situaci pečlivě sledujeme a klienty průběžně informujeme. Dnes jsem mluvila s kolegou, který je v Monte Civettě. Problémy tam nejsou,“ konstatovala Jana Leflerová, která firmu vlastní.

Více telefonátů zaznamenává rovněž Petr Louda z CK Loudatour. „Čekáme především na doporučení ze strany Asociace cestovních kanceláří. K žádným opatřením jsme dosud nepřistoupili,“ nastínil. Zákazníci v tomto případě míří do areálů ve Schnalstal, které se nachází na rakousko-italských hranicích. Nejbližší termín odjezdu je v neděli.

Spolumajitel INEXu Stanislav Stehlík označil diskuzi kolem nákazy koronavirem za přehnanou až hysterickou. Potvrdil však, že někteří lidé na plzeňské pobočce se rozhodli cestu do severní Itálie neuskutečnit.

Podle ministerstva zahraničních věcí jsou aktuálně zasažené okresy Lombardie a Benátska, jimž se mají návštěvníci vyhnout. Zároveň resort upozornil, že virus se šíří v severní Itálii velmi rychle, a tak se mohou turisté ocitnout ve čtrnáctidenní karanténě.

K varování se připojil též Petr Pazdiora, krajský epidemiolog a přednosta Ústavu epidemiologie plzeňské lékařské fakulty.

„Osobně bych do dvou zmíněných provincií nevyrazil. Jiné je to v lyžařských střediscích, ale i tam se situace může změnit během několika hodin a stát se pastí pro naše turisty. Příští týden začínají v části Plzeňského kraje prázdniny. Rodiče by měli zvážit, jestli své děti pustí do, byť v současnosti, třeba minimálně rizikové oblasti Itálie,“ doporučuje Pazdiora.