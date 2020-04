Pendlerům se nelíbí povinné testování, hrozí i zablokováním přechodů

Jan Průha založil sdružení Pendleři bez hranic, které spojuje lidi dojíždějící za zaměstnáním do sousedních zemí. Jenom na facebookovém profilu skupiny je aktuálně více než 2800 členů.

„Ačkoli určité uvolnění skutečně přišlo, zavedená pravidla nás poškozují. Myslím, že odběry nepřináší žádnou zvýšenou bezpečnost. Navíc je těžké si je obstarat. Třeba v Německu je komplikované se na ně objednat, když nemáte vůbec žádné příznaky,“ nastínil Průha.

Nápor evidují v odběrových místech v Sušici, Klatovech a Domažlicích. Zájem o testování samoplátců je v současnosti enormní. Cena se pohybuje od 2500 do 2800 korun. Výsledky jsou dostupné do druhého dne.

V Domažlické a Klatovské nemocnici týmy od soboty odebraly zhruba 160 vzorků. V drtivé většině sem dorazili právě pendleři. „Infolinka je úplně zahlcená, někteří se k nám bohužel opakovaně nemohou dovolat. Zřídili jsme proto ještě druhou,“ sdělil mluvčí dvou zdravotnických zařízení Jiří Kokoška.

Doplnil, že kvůli návalu dočasně prodloužili provoz odběrového místa v Klatovech, stejný scénář případně chystají ve druhém okresním městě. Nápor potvrdil i ředitel Sušické nemocnice Václav Rada, kde za pondělí odebrali vzorky desítkám osob. „Pokud stát povinnost nezmění nebo ji nebude regulovat, lze očekávat stále velký nával,“ konstatoval.

Odběry dvakrát do měsíce jsou nákladnou záležitostí

Zkušenost s testováním má Václav Barančík z Tachovska. Ten musel odjet do Německa už v neděli, a tak minulý pátek zamířil do Nemocnice Na Bulovce. „Výsledky jsem dostal e-mailem v sobotu a další den mohl v klidu vyrazit. Vše jsem si platil sám. Zaměstnavatel mi řekl, že nic hradit nebude. Byl jsem od března doma na neplaceném volnu. Do práce jsem opravdu potřeboval,“ zdůvodnil. Vládní nařízení hodnotí jako neférová a diskriminační.



Stejně vidí situaci šéf sdružení Pendleři bez hranic. Podle jeho mínění jsou odběry dvakrát do měsíce nákladnou záležitostí. „Ne všichni si je totiž mohou dovolit. Pokud do ciziny jezdí třeba manželé a mají dělnickou profesi, přibližně deset tisíc korun už je zásah do rodinného rozpočtu,“ uvedl Jan Průha. Podle krajských hygieniků je však zvolený postup správný.

„Dost lidí teď vyčkává, s jakými dalšími rozhodnutími vláda přijde. Ale některé podniky už Čechy nutí, aby dorazili,“ dodal Průha. S jeho názorem souhlasí Miroslav Huttr, který zatím setrvává v ČR. „Za několik dní může být všechno jinak. Ale tahle zavedená pravidla jsou nesmyslná,“ řekl muž, který o Velikonocích uspořádal shromáždění pendlerů na Folmavě. Akce se zúčastnily desítky lidí.

Výstražný protest se uskuteční 1. května

Tentokrát se na stejném hraničním přechodu uskuteční výstražný protest. Naplánovaný je na pátek a na starosti ho má Průha.

„Chceme upozornit na naše problémy. Snažíme se měsíc s vládou navázat dialog, ale zatím s námi nekomunikuje. Hází nám spíš klacky pod nohy. Ideálním řešením by bylo testování zrušit,“ nastínil organizátor.

Na místě se zájemci mohou podepsat do petičního archu. „Pokud to nezabere a nepřijde jakákoliv změna, chceme příští týden zablokovat hraniční přechody,“ uzavřel.