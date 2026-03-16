Skuhrání a nohy trčící ven. Narkoman uvázl v popelnici, zachránili ho strážníci

  9:48,  aktualizováno  9:48
V kontejneru na komunální odpad v Plzni při jeho prohledávání uvázl drogově závislý muž. Do nádoby se doslova ponořil hlavou napřed, ven se už bez pomoci nedokázal dostat. Že je v nouzi prozrazovalo jeho slyšitelné skuhrání a nohy trčící ven. Osvobodila ho až přivolaná hlídka městské policie.
Drogově závislý muž se nemohl sám dostat z kontejneru a skuhral. Nakonec mu...
Drogově závislý muž se nemohl sám dostat z kontejneru a skuhral. Nakonec mu museli pomoct strážníci. (13. března 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Na neobvyklou situaci upozornily strážníky učitelky z mateřské školky, které si v pátek krátce po třetí hodině odpoledne všimly, jak z kontejneru na komunální odpad na Slovanech trčí někomu nohy a tělo s hlavou je přitom uvnitř. Do toho dotyčný skuhral, že nemůže ven.

Když na místo dorazila hlídka, jejich popis seděl naprosto přesně. „Z kontejneru koukaly jen nohy a zbytek těla byl ukrytý uvnitř. A protože se nohy nijak neposouvaly směrem ven, bylo jasné, že dotyčný má s návratem na pevnou zem menší problém,“ popsala situaci dvaatřicetiletého muže mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.

Jak se ukázalo, dotyčný muž nebyl strážníkům cizí. Šlo o známého místního uživatele drog a dokonce je už předtím ve stejný den jednou zaměstnal. O co konkrétně šlo, ale neupřesnili.

Narkomana z kontejneru vyprostili a překlopili zpět nohama na zem. „Po tomto poněkud nedůstojném vystoupení byl muž z místa vykázán,“ uzavřela mluvčí.

