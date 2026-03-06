Koordinaci aktivit hnutí i shánění možných kandidátů pro říjnové komunální volby má na starost podnikatel Štěpán Bečvář. Ten v minulosti býval členem regionální rady ODS nebo vedl místní sdružení ODS v Klatovech.
Štěpán Bečvář tvrdí, že mimo jiné pracuje na přípravách možné účasti Našeho Česka v komunálních volbách i případném vzniku poboček hnutí v regionu. V Plzeňském kraji zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se také odehrál významnější přesun lidí od občanských demokratů.
Štěpán Bečvář prohlásil, že Naše Česko chce určitě postavit kandidátku pro komunální volby v Plzni. Kdo bude na kandidátce, to zatím říct nechce. V dalších městech v kraji to zatím jisté není. „Plzeň vypustit nemůžeme. Můžeme garantovat, že v Plzni naše kandidátka bude. Ostatní města jsou, řekl bych, na vodě,“ sdělil.
Štěpán Bečvář
Štěpán Bečvář se ještě v lednu zúčastnil posledního kongresu ODS, ale krátce po něm ve straně skončil. Ačkoliv v politice působil na Klatovsku, nepředpokládá, že by Naše Česko šlo v Klatovech proti dosavadnímu starostovi Rudolfu Salvetrovi (ODS). „Nemyslím si, že v Klatovech budeme proti Salvetrovi aktivní. V tuto chvíli taková ambice není,“ řekl. Podle Bečváře se k hnutí Naše Česko průběžně hlásí zajímaví kandidáti. Nejedná se prý pouze o lidi, kteří byli spojení s ODS. „Rozhodně je to postavené tak, že se nebudou stavět kandidátky za každou cenu,“ uvedl.
O tom, kdo konkrétně se o spolupráci s hnutím zajímá, mluvit nechtěl, ale tvrdí, že se hlásí i lidé, kteří nikdy nebyli v žádné straně. Připustil, že se naopak mohou hlásit i ti, kteří už několik stran vystřídali. „Ale budeme si dávat pozor na různé typy takových přeběhlíků,“ konstatoval.
Přiznal, že existuje nějaké spojení s bývalým místostarostou centrálního obvodu v Plzni za ODS Stanislavem Kopáčkem, se kterým se zná přes dvacet let.
Kopáček uvedl, že spolupráci s hnutím zvažuje. „Ale určitě by to byla spíše forma nějaké organizační podpory a ne, že bych měl ambici někam kandidovat. To prakticky vylučuji. Neuvažuji o tom, že bych šel ještě do nějakých voleb,“ prohlásil.
V plzeňské ODS se v souvislosti s hnutím Naše Česko mluvilo také například o bývalém náměstkovi primátora Petru Rundovi. Ten před lety z ODS odešel a pak se nějaký čas angažoval v Plzni v začátcích Trikolóry. Rund tvrdí, že zatím se za Naše Česko kandidovat nechystá, ale zcela to nevyloučil. „Možná by to šlo v zajímavé sestavě lidí. K tomu musíte mít kolem sebe tým pěti sedmi lidí, se kterými se shodnete a budete sladěni. Je to o tom týmu,“ tvrdil.
Teoreticky připadala v úvahu i možnost, že by za Naše Česko mohla kandidovat bývalá hejtmanka a poslankyně Ilona Mauritzová (ODS). Ta sice připustila, že se s Martinem Kubou zná, ale do voleb se nechystá. „V současné době jsem v situaci, kdy už nikam kandidovat nechci,“ uvedla s tím, že je pro ni nyní prioritou rodina. Mauritzová byla v minulosti rektorkou Západočeské univerzity (ZČU), pro kterou dnes pracuje na částečný úvazek.
K lidem, kteří měli výhrady k minulému vedení ODS nebo působení vlády Petra Fialy, patří i bývalý hejtman Petr Zimmermann (ODS), který se s Martinem Kubou zná. Ani Zimmermann ale nemá namířeno do Našeho Česka Martina Kuby. „Mám ho docela rád. Ale není řešení, že pokud vás štvou nějací spolustraníci, že založíte vlastní straničku,“ řekl.
Předseda plzeňské ODS Pavel Šindelář připustil, že Naše Česko může v komunálních volbách občanským demokratům voliče ubrat. „Každá strana, která je středopravá nebo pravicová, nějakou část voličů sebere a oslabí ty ostatní. Myslím, že se dotýká nás a možná Motoristů. Ale v komunální politice je to složité, protože lidi často volí komunální politiky, které znají. A pokud nekandiduje člověk, který je vyloženě ve městě známý, myslím, že nemá moc šanci víc lidí oslovit,“ uvedl Šindelář.
3. února 2026