Žena, která napsala o zapálení autobusů pro běžence, dostala podmínku

Lucie I. byla uznána vinnou za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to jí hrozily ji až tři roky vězení.

Soudce ji nakonec vyměřil šestiměsíční trest se zkušební dobou na jeden rok. Rozsudek není pravomocný.

Podle soudce nebyla ženiným motivem ani tak nenávist vůči migrantům, jako to, že komentářem chtěla na sebe upoutat pozornost, chtěla být středem pozornosti.

Nenávistný komentář „A my na ně budeme platit... proč ty autobusy radši nezapálili...“ se objevil mezi komentáři pod obrázky autobusů s migranty, které policisté našli v únoru 2018 schované ve dvou kamionech na dálnici D5 u Plzně.



Policisté za tato slova obvinili šestadvacetiletou Lucii I. z Plzně. Ta odmítla u soud vypovídat, uvedla jen, že není autorkou tohoto vyjádření.

„Nevím, kdo to psal. Do mého facebookového profilu se mohl přihlásit kdokoli, heslo znalo více lidí,“ prohlásila loni v říjnu.

Ženu ale usvědčil její manžel, který dnes u soudu vypovídal jako svědek. Řekl, že Lucie I. telefon nikomu nepůjčovala, měla ho zabezpečený a nějaký komentář pod zprávu o běžencích napsala.

„Přesně nevím, jak to bylo formulovaný. Začala si stěžovat, že našli nějaký kamion s běženci a že lidi reagují pod jejím příspěvkem. Pak mi to docvaklo. Okřikl jsem jí, jestli je normální, že máme doma dítě a ona takhle reaguje. Řekl jsem jí, ať to smaže, což se nakonec stalo,“ uvedl muž, který je s Lucií I. v rozvodovém řízení.



Na ženu podal trestní oznámení právník Organizace pro pomoc uprchlíkům z Brna. Když oznámení začala policie prověřovat, příspěvky na Facebooku už nebyly. A zpětně se nedá zjistit, kdo a kdy je smazal.

Plzeňští soudci se kauzou zabývali už předloni. Tehdy dospěli k závěru, že se žena komentářem dopustila maximálně přestupku. Vysvětlili, že nebyla dosud trestaná a není ve spojení s extremistickým prostředím.

Proti verdiktu se odvolal státní zástupce, ale Krajský soud v Plzni dal znovu zapravdu okresnímu soudu. Věcí se tedy zabývala přestupková komise Městského obvodu Plzeň 3, která udělila pisatelce pokutu proti veřejnému pořádku 500 korun.

Státní zástupce ale podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Tam byl úspěšný a spis se znovu vrátil k projednání do Plzně.

Policisté zastavili dva kamiony s pětatřiceti nelegálními migranty 16. února 2018 na dálnici D5 u Plzně. Kamiony směřovaly do Německa a běženci se ukrývali v nákladovém prostoru mezi zbožím. Po zadržení je policisté odváželi v autobusech.

