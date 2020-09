Chlapec se vážně zranil při pádu z kola, brzdy mu patrně vyhákl spolužák

Chlapec spadl z kola na konci června, den před prázdninami, přímo v obci na Klatovsku, kde žije.

„Jel ke kamarádovi. Hned od baráku je takový krpál. Dole chtěl zabrzdit, aby mohl zahnout do druhé ulice. Tam to v té rychlosti nedokázal uřídit a vymlátil se. Naštěstí netrefil betonový sloup. Máme kliku, že neskončil na vozíku,“ řekl pro server Novinky.cz školákův otec.

Chlapce odvezli záchranáři do nemocnice, kde ležel deset dní. Utrpěl otřes mozku, narazil si žebra a praskl mu čtvrtý bederní obratel. Po propuštění odjel domů v krunýři a lékaři mu nařídili dvouměsíční klid na lůžku.



Dodnes má školák zdravotní problémy. Kvůli komplikované zlomenině obratle musí většinu dne ležet v posteli. „Na konci září ho čeká vyšetření na magnetické rezonanci, které by mělo ukázat, jestli bude nutná operace,“ pokračoval otec.



Po karambolu se ukázalo, že obě brzdy na kole někdo schválně vyhákl. Otec zraněného hocha skoro s jistotou hned věděl, kdo to má na svědomí.



„Šlo bezpochyby o pomstu. Den předtím jsme toho kluka sprdnuli za to, že mlátil tyčí do fasády naší bytovky a čural do květináče s umělou kytkou v chodbě domu. Je to takový místní sígr, rodiče ho dost zanedbávají. Rodina je hodně zvláštní,“ řekl Novinkám.



Podle něj nebylo synovo kolo jediné, které mělo ten den odpojené brzdy. „Udělal to tady celkem na pěti kolech. Tomík byl první, kdo ho potom použil. Těžko můžete chtít na devítiletém klukovi, aby si před jízdou zkontroloval technický stav kola. Prostě ho v kočárkovně bytovky čapnul a vyrazil ven,“ uzavřel otec.



Případ už vyšetřují kriminalisté pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví na dítěti mladším 15 let, za což hrozí u dospělého pachatele až pět let vězení. „Bližší informace s ohledem na věk obou aktérů nebudeme sdělovat,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová.