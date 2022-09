Odtahovka vyprostila z můstku v lese zbloudilý kamion, jistili ho z vody

Vozidla odtahových služeb přijela pro kamion dopoledne. Jedno z nich ještě před zahájením prací zapadlo do bahna a druhé mu muselo pomoci.

Zhruba dvě hodiny trvalo, než se těžká technika dostala do míst, ze kterých bylo možné kamion bezpečně odtáhnout. Pak se pomocí manipulátorů zafixoval podvozek a obě nápravy, aby se tahač nepřevrátil a nespadl z mostku dolů.

Jeden z vozů odtahové služby pak stál na jedné straně mostu a kamion nadzvedával, druhý, který stál za kamionem, ho táhl z mostu. Soupravu jistilo několik lan.

Podle Josefa Petra z odtahové služby Car expres, který šéfoval na jedné straně, se jednalo o jeho zatím nejnáročnější zásah.

Jakmile se kamion dostal z mostu, zbývalo ho dovézt ještě zabahněným terénem zhruba dva kilometry z lesa ven na silnici.

„Pršelo celou noc, je to hodně rozbahněné. Největší problém je, že to klouže do stran. Myslím, že budeme muset z boku zajišťovat soupravu, aby se neopřela o stromy a nedošlo k jejímu poškození,“ přemýšlel šéf odtahové služby v Kladně Robert Oplt.

Na akci dohlíželi hasiči z Tachova. Ti už v pondělí odčerpali z nádrže kamionu zhruba 460 litrů nafty.

„Ještě nějaké pohonné hmoty tam zůstaly. Čekáme, jestli se bude ještě odčerpávat, nebo jaký bude další postup,“ řekl krátce po poledni Luboš Kasl.

Hasiči také v pondělí kvůli případnému úniku pohonných hmot i provozních kapalin nainstalovali do řeky norné stěny. Dnes je preventivně posunuli o několik metrů dál po toku, aby umožnili lepší přístup vyprošťovací technice.

Teplý čaj po noci v kamionu

Pětašedesátiletý šofér jel s tahačem a mrazicím návěsem od Brodu nad Tichou a navigace mu ukázala, že si cestu k nakládce může zkrátit přes les. Chtěl se prý otočil asi kilometr před mostem v Pavlovicích, kde je točna.

„Řidič nereagoval ani na dopravní značku, která zakazuje vjezd vozidlům a se svým nákladním vozem vjel na uvedený most, kde jeho jízda skončila,“ sdělila za policii Iva Vršecká.

Jedno přední kolo tahače zůstalo nad vodou, druhé na dřevěných trámech mostu.

„Já jsem na ten most vůbec nechtěl najet, ale jak je kluzko, nedobrzdil jsem to a auto vlítlo až na most. Ten bambula na točně mi řekl, že tudy jezdí normálně s kládama a že to projedu,“ popsal šofér redaktorovi MF DNES.

Doplnil, že nakládku měl vzdálenou už jen necelé tři kilometry. „Ještě jsem si rozklikl mapu, byla tam červená asfaltka. Bohužel to takhle dopadlo. Já už jsem se tu odpoledne z toho všeho rozbrečel,“ přiznal se v pondělí řidič s více než čtyřicetiletou praxí v řízení těchto vozů. Celou noc strávil v kamionu.

Starosta Kočova Miroslav Pešek šoférovi, který už je rok v důchodu, nabídl nocleh u sebe doma. Ten teplou postel odmítl s tím, že na spaní v kamionu je zvyklý. Ráno mu pak starostova manželka dovezla alespoň horký čaj.

„Dříve zde býval velký most. Když ho ale obec dostala, zúžili jsme ho, protože ho těžká auta vozící dlouhé klády neustále rozbíjela. Osobní auta se na něj vejdou. Teď je taky už ve špatném stavu, od jara máme připravené trámy, že je vyměníme, ale zatím na to nebyl čas,“ vysvětlil starosta.

Kromě ohnuté přední registrační značky a zničené pneumatiky na jednom kole by souprava neměla být poškozená. Policisté vyčíslili škodu na mostě na 20 tisíc korun. Řidiči na místě udělili pokutu dva tisíce korun.

