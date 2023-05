Blesk na střeše a kajak vzhůru nohama. Sochy v Klatovech budí vášně

Galerie Klatovy/Klenová ve spolupráci s městem připravila pro rok 2023 výstavu s názvem Sochy v ulicích. Jedná se o druhé pokračování festivalu současného umění ve veřejném prostoru města. Ten vloni vzbudil velký rozruch. Mnoho lidí si díla pochvalovalo, objevila se ale i kritika. Jedna ze soch byla dokonce dvakrát poničena. Tentokrát získalo novou výzdobu deset míst v historickém centru města nebo jeho blízkém okolí.

„Tento rok navazujeme přehlídkou prací vybraných absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zejména pak ateliéru Veškerého sochařství, který vedl Kurt Gebauer v letech 1990-2015. Jedná se o reprezentativní výběr autorů, kteří jsou stále činní a ve své volné tvorbě se kontinuálně věnují práci s veřejným prostorem,“ uvedla Jitka Svobodová z pořádající galerie.

Současně jsou také vybráni s ohledem na ukázku širokého spektra záběru této jedinečné sochařské školy.

„Vypadá to jako věci do sběru“

Ve Vrchlického sadech je možné najít sochu Vagabund klatovský od Matouše Lipuse. „Je to tak trochu reakce na poškození několika soch v předchozím ročníku. Tehdy někdo během jediného měsíce zaútočil na bronzovou sochu mladíka oblečeného ve spodním prádle, který sledoval mobil. Ta stála za Bílou věží. Nenechavci dílo povalili a socha od autora Jakuba Vlčka přišla o obě ruce,“ říká klatovský místostarosta Martin Kříž.

Zároveň doufá, že podobného poškozování se letos ve městě nedočkají. „Vždyť mnohá díla se setkala s velmi příznivým ohlasem, vzpomenu Hyeny Ireny Armutidisové v Divadelní ulici,“ doplňuje.

Už teď ale některé z výtvorů vyvolávají rozporuplné reakce. Asi nejdiskutovanější součástí letošního festivalu je dílo bez názvu od Jana Zdvořáka umístěné Na Rybníčkách. To představuje seskupení objektů sestávajících na první pohled z nesourodých, zejména recyklovaných materiálů a prvků. V centru pozornosti je pak nahoře zapíchnutý kajak.

„Spíše než umělecké dílo mi to připadá, jako kdyby si někdo připravil na ulici věci, které chce odvézt do sběru. Ale je pravda, že to rozhodně pozornost upoutá,“ okomentoval dílo jeden z kolemjdoucích.

Zájem vzbuzuje také socha Pole dance pana Stracha naproti kostelu svatého Vavřince. Autoři Helena Sequens a Adam Stanko tady převrací klasický sochařský kánon naruby, když v díle mutuje krásná figura, kterou s radostí využije lecjaká diktatura, do nekončící tříhlavé hydry řízené chaotickým běsem.

„Po detailnějším prozkoumání si divák může všimnout vizuálních odkazů na socialistický realismus, a dokonce estetiku Třetí říše a uvědomí si, že jde o dílo, které ve skutečnosti dekonstruuje anatomii strachu v symbolickém objektu – architekturu strachu, chcete-li – která jaksi stále komicky předvádí pole dance pro znuděného diváka v zaplivaném baru někde v Las Vegas,“ píše se v anotaci k soše.