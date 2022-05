Vandal povalil sochu mladíka s mobilem, škoda je čtyři sta tisíc

Černá socha mladíka oblečeného ve slipech, který se dívá na mobil v ruce, byla součástí festivalu současného umění s názvem Sochy v ulicích. Na chodníku v Křížové ulici u kostela Narození Panny Marie v centru Klatov stála necelé dva týdny od zahájení výstavy.

V pondělí dopoledne ji strážníci našli povalenou na zemi a informovali o tom policisty z obvodního oddělení.

Vyvrátit a povalit dílo sochaře Jakuba Vlčka nemohlo být snadné. Socha totiž váží 80 kilogramů a vysoká je přes dva metry. Navíc byla ukotvená na ocelový trn o průměru 16 milimetrů a téměř 70centimetrovou tyčí do podložení.

„Pachatel zřejmě vytáhl závitovou tyč ze spodní části sochy. Pádem došlo k poškození díla na několika místech,“ popsala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Škodu policisté předběžně vyčíslili na 400 tisíc korun. „Zahájili jsme úkony trestního řízení ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Žádáme případné svědky o poskytnutí informací,“ uvedla policejní mluvčí.

V historickém centru Klatov je umístěno celkem dvanáct soch od autorů z pražské Akademie výtvarných umění. Socha chlapce s mobilem byla jednou z nejvíce diskutovaných a těšila se velké divácké oblibě.

Socha je nyní dočasně umístěná v atriu kavárny Jednorožec, kde se s ní mohou návštěvníci výstavy setkat až do doby, kdy proběhne její oprava a vrátí se zpět na původní místo. Sochy by měly být v ulicích města až do října.

Nebylo to poprvé, kdy v Klatovech sochy vystavené ve veřejném prostoru někdo poničil. Ještě před vernisáží neznámý vandal díla dvou autorů pomaloval různými nápisy.