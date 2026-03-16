Devítiletý trest si má muž z Ukrajiny odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí trestu je také propadnutí nože o čepeli dlouhé 20 centimetrů a čtyři centimetry široké, se kterým zaútočil na druhého cizince.
Zároveň musí zdravotní pojišťovně uhradit téměř 834 tisíc korun, ministerstvu spravedlnosti 37 500 korun a pobodanému muži 1,3 milionu.
„V žádném případě se nejednalo o nutnou nebo jakoukoli obranu proti útoku. Kdyby soud měl jen vzdálené podezření, že by to taková situace mohla být, nikdy by nepřijal prohlášení obžalovaného. Obžalovaný na situaci jednal neadekvátně a spáchal trestný čin,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Krajského soudu v Plzni Helena Przybylová.
Dnešní verdikt není pravomocný, obžalovaný, statní zástupce i zmocněnec si ponechali lhůty pro případné odvolání.
Devětatřicetiletý zraněný Armén dnes uvedl, že mu opilý muž volal loni v noci ze 4. na 5. května. „Řekl, že potřebuje odvoz. Odpověděl jsem, že nejezdím. On mi ale říkal do telefonu velmi špatná slova. Nechal jsem se k němu odvézt jiným autem, chtěl jsem, aby se mi omluvil,“ líčil pobodaný muž, jak se dostal k bydlišti obžalovaného v Klatovech.
Už v telefonu podle svých slov poznal, že volající je opilý. I on předtím něco popil. „U něj před domem byli ještě další lidé. Chtěl jsem, aby se mi omluvil. Neudělal to. Dal jsem mu tři políčky a odcházel jsem. Pak mě napadl,“ popisoval mohutný Armén Davit Y., který je o více než hlavu větší než subtilní Ukrajinec.
Podle státního zástupce Jiřího Richtra vytáhl zfackovaný muž kuchyňský nůž. „Třikrát jsi mě udeřil, teď je řada na mně. Vytáhl kuchyňský nůž ukrytý pod bundou a nejméně čtyřikrát velkou silou bodl poškozeného do hrudníku,“ popsal útok žalobce.
Napadený uvedl, že se při útoku otočil, proto má bodnutí v přední části těla. „Tři měsíce jsem byl na jednotce intenzivní péče, pořád musím dodržovat klid, nechodím do práce. Pořád mám bolesti v břiše. Další operace mě podle doktorů ještě čekají,“ vysvětloval u soudu pobodaný.
Souzený Serhiii H. pocházející ze západní Ukrajiny řekl, že souhlasí s tím, jak je čin popsaný v obžalobě. „Prohlašuji vinu,“ řekl nyní u soudu muž, který po příjezdu do České republiky před necelými čtyřmi roky získal dočasnou ochranu. Od činu je ve vazbě.
Podle svých slov už nadobro skončil s alkoholem. „Jsem proti užívání alkoholu. Lituju, co se stalo. Kdyby nebyl alkohol, myslím, že by se to nestalo. Do budoucna? V současném stavu jsem přestal kouřit i pít, pít ani kouřit už nebudu,“ prohlásil.
Státní zástupce je přesvědčený, že ani prohlášení viny není důvodem k uložení mírnějšího než desetiletého nepodmíněného trestu, který navrhoval obžalovanému už při podání obžaloby.
„Pan obžalovaný dnes prohlásil vinu, ale to neznamená, že by to bylo automaticky spojené se snížením trestu pod dolní hranici trestní sazby,“ vysvětlil Richtr v závěrečném návrhu, kdy při sazbě od 10 do 18 let vězení požadoval trest na spodní hranici.
Cizincův advokát Martin Vovsík naopak navrhl mírnější postih, podle něj by bylo přiměřených osm let vězení. „Primárním iniciátorem všeho je pan poškozený, ne obžalovaný. Proč jel opilý něco vyřídit s obžalovaným do jeho bydliště? On ho napadl, on vyvolal konflikt, obžalovaný nepatřičně reagoval nožem,“ vysvětloval advokát.
Státní zástupce ani nenavrhoval k trestu vězení vyhoštění obžalovaného i proto, že s ním v Česku žije manželka a dítě, které chodí ještě na první stupeň základní školy.