Za vraždu dostal muž 16 let, rodina zabitého podnikatele ale žádá vyšší trest

17:00

Pozůstalí po zavražděném majiteli autodopravy v Klatovech se nechtějí smířit s výší trestu, který soud nepravomocně vyměřil obžalovanému bývalému zaměstnanci firmy. Za vraždu spáchanou s rozmyslem mu hrozilo od 12 do 20 let, soud ho poslal do vězení na 16 let. Příbuzní zemřelého nyní žádají státního zástupce, aby usiloval o zpřísnění trestu.