Vojáky a tanky nahradily firmy, byty, domovy pro seniory i záchranka

Byty, firmy či výjezdní místo záchranky a hasičů. To vše vzniklo v uplynulých desetiletích na místech, kde za minulého režimu byla v Plzeňském kraji kasárna, která z většiny přešla bezúplatným převodem na města.

Bývalá kasárna v Holýšově, jedna z největších v Plzeňském kraji, jsou plně obsazena 40 firmami. Pracuje tam zhruba tisíc lidí. Holýšov do průmyslové zóny trvale investuje, jen loni 70 milionů korun. „Za 20 let od převzetí kasáren od státu to byly stovky milionů včetně dotací,“ řekla místostarostka Hana Valachovičová.

Spokojeni jsou i v Rokycanech. „V areálu bývalých kasáren se nenacházejí v současnosti žádné objekty bez majitele či ruiny,“ uvedl Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města. Na začátku tisíciletí, kdy Rokycany získaly bezplatně objekty kasáren, se začalo s projektem revitalizace.

Ruiny v Rokycanech už nejsou

„Severní část slouží k bydlení – město si zde nechalo tři bytové domy, které pronajímá, jeden z nich za regulované nájemné. Vlastní tu i dům, který pronajímá charitě. V poslední době zde byl vybudován nový bytový dům, který je soukromý,“ přiblížil Hlad s připomínkou, že je zde i několik ubytoven.

Město zde vybudovalo i šest stavebních parcel včetně potřebné infrastruktury. „Z občanské vybavenosti je tu obchod s potravinami, restaurace, bowling, autoservis, veterinární ordinace, fitness centrum,“ doplnil Hlad. V průmyslové jižní části sídlí podniky, z nichž největší je sklad Borgersu, dále je zde parkoviště pro kamiony i benzinová stanice.

I když místostarosta Stříbra na Tachovsku Karel Lukeš přiznává, že se nepovedlo vše, co se plánovalo, i sedmačtyřicetihektarový prostor bývalých kasáren při silnici ze Stříbra směrem na Tachov slouží z velké části veřejnosti. Město ho bezúplatně získalo v roce 2007.

„Pak naši předchůdci uzavřeli smlouvu s developerem, firmou Waystone, o rozvoji kasáren. Abychom se vyhnuli dlouholetému soudnímu sporu, došlo s developerem po dlouhém boji ke kompromisu o rozdělení kasáren na průmyslovou a bytovou část. Bytovou si bude město rozvíjet samo,“ uvedl Lukeš.

V průmyslové části vznikly nové firmy, tři největší daly práci dohromady tisícovce lidí. Přibylo zde i nové místo pro záchranáře a nákupní středisko. „Developer má k dispozici další dva pozemky na případný průmyslový rozvoj,“ nastínil Lukeš.

Tři velké firmy v Janovicích nad Úhlavou

Asi 30 firem včetně drobných živnostníků zaměstnávajících na 500 lidí se usadilo v bývalých kasárnách v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Město, které kasárna bezúplatně získalo před 20 lety, prodalo investorům jen ubytovny a část pozemků, sklady, dílny a garáže zůstaly stále většinově v jeho majetku. Město zde vlastní zhruba dvě třetiny plochy.

„Je tam ještě jeden volný pozemek vhodný pro výstavbu. Měli jsme na stole dva požadavky na výstavbu fotovoltaiky, zastupitelstvo je ale zamítlo, tento účel nepodporujeme,“ sdělil starosta Janovic Michal Linhart.

Základem průmyslové zóny jsou výrobní podniky, kterým město prodalo pozemky. Na těch dnes stojí výrobní haly. Nejvíc pracovních příležitostí nabízí tři velké firmy - Novares, Intertell a Acti Pack, zaměřené na plastové výrobky pro automobilový a farmaceutický průmysl. Dále je v místě domov pro seniory a asi 60 bytů.