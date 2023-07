Stavba nového sídliště místo bývalé keramičky se v Třemošné zasekla na vodě

Přímo ve středu Třemošné při Zálužské ulici vedle prodejny Lidl je nyní téměř desetihektarová plocha bývalé továrny na výrobu keramiky. Oplocený brownfield pětitisícové město hyzdí. Developeři si u majitele pozemků, kterým je firma KSB s.r.o., podávají dveře s cílem zastavit území byty, v kterých by mohlo bydlet až tři tisíce nových obyvatel. Zádrhelem, který zřejmě firmy od koupě pozemků odrazuje, je fakt, že by se musely podílet na vybudování přivaděče pitné vody a čističky odpadních vod.

„Třemošná je dnes v situaci, kdy novou bytovou výstavbu nemůžeme povolovat. Kapacita čističky odpadních vod je totiž nyní maximálně pro sto dalších obyvatel. Na hraně jsme i v otázce připojení na vodovodní síť,“ vysvětlil starosta Třemošné Jaromír Zeithaml.

Přivaděč pitné vody Plzeň-Třemošná zásobuje vodou kromě Třemošné i Zruč-Senec, Českou Břízu, Druztovou a Dolany a v každé z těchto obcí nedostatek vody už dnes pociťují. Přivaděč se musí rekonstruovat na větší průměr. Náklady se odhadují podle Zeithamla na 150 milionů korun.

„Developer by se měl podílet na financování zkapacitnění přivaděče. Můžeme se bavit třeba o jedné třetině nákladů na investici,“ nastínil starosta Třemošné, která svoji vodovodní síť nevlastní, vložila ji totiž do Vodárenské a kanalizační, která bude investorem do vodovodů a kanalizace.

Infrastruktura není připravená na velké sídliště

Firma KSB s.r.o. jednala o případném prodeji území s několika developery. Posledním byla firma BHM Group, kterou založil někdejší spolumajitel Škody Transportation a podnikatel Tomáš Krsek. Jak říká zástupce KSB a místopředseda představenstva firmy Sedlecký kaolin a.s. Radomil Gold, Třemošná chtěla, aby KSB léta opuštěný a zdevastovaný areál oživila. „Nakonec jsme s tím po delší úvaze souhlasili a město provedlo změnu územního plánu, takže zde mohou vzniknout byty a drobné služby,“ popsal Gold.

Když město ale dokončilo změnu územního plánu a KSB začala hledat strategické partnery pro využití areálu, podle Golda se ukázalo, že infrastruktura města není připravená na přestavbu takto velkého území.

„Pokud město chce, aby se území začalo využívat, mělo by vytvořit alespoň základní předpoklady z hlediska navazující infrastruktury. U takto velkých projektů musí jít o systematickou vzájemnou spolupráci,“ popsal Gold, podle kterého je jasné, že město zkapacitnění vodovodní a kanalizační sítě nemůže financovat pouze z vlastního rozpočtu, protože se jedná o významnou investici. „Do hry musí vstoupit vodárenská vlastnická společnost, město i případný developer,“ dodal.

Podle Golda nelze spoléhat na to, že vše vyřeší a zafinancuje pouze developer, neboť bude posílená kapacita nakonec využívána i pro ostatní rozvoj města. „Město nemůže říci: My nemáme kapacitu, vybudujte nám ji. To žádný developer neudělá. Víme to z vlastní zkušenosti, protože s nimi jednáme,“ uvedl Gold.

Firma, kterou zastupuje, se nepřiklání ani k tomu, aby se nejdříve využila třeba jen třetina území a až po letech další části. Připomněl i to, že firma KSB je kapitálově dostatečně silná a zdroje z případného prodeje území developerovi nepotřebuje, ale chápe, že město chce, aby se území zkulturnilo a využilo.