Kempy budou letos plné, kvůli opatřením ale přijede minimum cizinců

„Neměli bychom se zajímat pouze, jestli Češi mohou odjet do Chorvatska, ale také o to, za jakých podmínek mohou lidé ze zahraničí přijet do Česka. To se týká třeba lidí z USA, Asie, Ruska a dalších zemí,“ komentoval Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.

Ten si nedostatek turistů vysvětluje i přístupem českého státu. „Zahraniční turisté v Česku v roce 2019 tvořili 54 procent příjmů. Je logické, že tu cizinci chybí, přitom hranice jsou uzavřené, takže pořád mají problémy s tím, aby sem mohli přijet,“ poznamenal Stárek.

Když se řešily covid pasy, zarazilo ho prý, že se budou uznávat pouze vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou.

„Pokud sem přijede člověk z Číny nebo ze Spojených arabských emirátů, kde se očkuje Sputnikem a čínskými vakcínami, budeme se tu na něj dívat jako na neočkovaného,“ diví se Stárek.

Podle něj jsou cizinci zákazníci, o které by měl stát bojovat. „Protože do zemí vstřícných turisté přijedou. Stačí se podívat na to, co všechno dělá Chorvatsko pro to, aby Čechy dostalo opět k moři. Z nich bychom si měli vzít příklad. Vstřícné je i Řecko, také Němci uvolňovali hranice s cílem, aby k nim turisté přijeli,“ přiblížil Stárek.

S množstvím rezervací je zatím spokojená Hana Karlová, spolumajitelka hotelu Karl na šumavském Špičáku. Ani ona však nemá ze zahraničí ani jedinou rezervaci.

Český zákazník je nejlepší na světě

„Vypadá to ale, že Češi budou na dovolené jezdit,“ svěřila se Karlová. Srovnala to s dobou před covidem, kdy zahraniční turisté, hlavně Němci, tvořili i polovinu hostů. Karlová si nezájem německých turistů vysvětluje tak, že třeba pro starší lidi je cestování dnes tak složité, že raději zůstanou doma. „Přijíždějí zatím pouze na pivo a zase se vracejí domů, i těch ale dříve jezdilo víc,“ popsala Karlová.

Jsou ale i organizátoři rekreací, kteří se z nedostatku cizinců úplně nehroutí. „Český zákazník je nejlepší zákazník na světě,“ míní majitel kempu Karolina Dolina u Plané u Mariánských Lázní Vladimír Novotný. Rezervací má zhruba stejně jako loni, což je dost na to, aby byl spokojený.

„Hlásí se samí Češi, přitom před covidem přijížděli i cizinci. Některé prázdninové termíny máme úplně obsazené, některé doobsazujeme. Od 1. července dáváme do prodeje další ubytovací kapacitu, bude úplně nová, takže místa budou,“ vzkázal Novotný, který kemp vybudoval před lety na místě legendárního dětského letního tábora Karolina Dolina.

Velký zájem o letní pobyty, i když také jen ze strany Čechů, hlásí Vít Zíka, vedoucí recepce kempu Radost u Hracholuské přehrady u Stříbra, který byl před covidem také zvyklý na zájem Němců či Holanďanů. „Máme přes 600 rezervací. Vypadá to, že Češi přijedou v hojném počtu jako loni,“ uvedl Zíka.

Nejvíc obsazený je červenec. Zíka odhadl, že zablokovaných je 85 procent termínů. Ubytovací kapacity na srpen jsou obsazené asi z 60 procent. „Když to srovnám s loňským rokem, obsazenost je tak o 15 procent vyšší,“ konstatoval Zíka.

Zvýšení počtu míst pro karavany na delší dobu

V reakci na covid zvýšili v kempu počet míst pro lidi, kteří zde mají svůj karavan dlouhodobě. Nespoléhají se tedy tolik na náhodné turisty. Ještě loni bylo v kempu takových karavanů deset, teď už je jich čtyřicet.

„Důvodem je zvýšení ekonomické jistoty, neboli abychom měli stálý přísun peněz,“ vysvětlil Zíka s tím, že zájem o zanechání vlastního karavanu v kempu byl v minulosti velký. „Vyslyšeli jsme tedy poptávku. Není to ale na úkor dostatku míst pro ty návštěvníky, kteří přijedou s karavanem na den, dva či na týden. Pro ty se najde místo vždy,“ slíbil.

Ubytování už nabízí i největší horský areál v Plzeňském kraji – Ski&Bike Špičák. Celkem 90 míst má v horských chatách Hanička, Blaženka a v objektu své tělocvičny.

„Zájem o tyto služby není před prázdninami velký, chybí nám školní a jiné sportovní kurzy, ale červenec a srpen už máme slušně zaplněný. Volná místa přesto zatím pořád jsou,“ uvedl Vladimír Kasík, ředitel areálu, kam cizinci přijíždějí. Převážně Němce a Rakušany totiž láká bikepark. Bikeři ale mají s sebou karavany, takže ubytování v hotelech či chatách nepotřebují.