Soud snížil trest za srážku vlaků ve Kdyni, při karambolu se zranilo 19 lidí

Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozilo strojvedoucímu až osmileté vězení.

Domažlický okresní soud uznal letos v lednu padesátiletého Jaroslava Krotkého vinným z obecného ohrožení z nedbalosti a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců se zkušební dobou na tři roky. Součástí rozsudku byl i tříletý zákaz řízení vlakové soupravy.

Proti rozsudku se odvolal nejen strojvedoucí, ale i dva zranění. Jeden nedostal odškodnění ve výši, jaké uplatňoval, u těžce zraněné ženy ani po mnoha reoperacích ještě neskončilo její léčení.

Odvolací senát zrušil původní rozsudek a nově strojvedoucího odsoudil k 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Zákaz činnosti nebyl uložen, protože Jaroslav Krotký se při nehodě vážně zranil a je v invalidním důchodu. Šance, že bude znovu strojvedoucím, je nulová. Verdikt je pravomocný.

Podle původního rozsudku strojvedoucí osobního vlaku s nejméně 19 cestujícími nerespektoval návěsti před vjezdem do nádraží ve Kdyni, na první výhybky vjížděl rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině, i když maximálně povolených je tam 40 kilometrů.

Nereagoval na stav kolejiště, nepoužil pískovací zařízení a vlak nedokázal ve stanici zastavit. Když projel návěstidlo zakazující další jízdu, na další výhybce narazil do protijedoucího měřícího vlaku. Celková škoda dosáhla pěti milionů korun.

Podle okresního soudu strojvedoucí překročil rychlost a také nezvládl techniku brzdění.

Strojvedoucí osobního vlaku po celou dobu tvrdil, že si není vědom překročení rychlosti. Hájil se tím, že kolejiště bylo zarostlé vysokou trávou a v kombinaci s ranní rosou vlak nešel zastavit, jen se klouzal.

Vlak se strojvedoucí podle svědků snažil zastavit do posledního okamžiku, v kabině byl i v okamžiku nárazu do mnohem těžší lokomotivy měřícího vlaku. Zdemolovaný osobní motorový vlak náraz odhodil několik proti směru jeho původní jízdy.

Trávu posekali až po nehodě

Krotký byl při srážce těžce zraněn, kvůli následkům je v invalidním důchodu a jako strojvedoucí už skončil.

Státní zástupce se proti původnímu rozsudku neodvolal, odvolací soud tak nemohl uvažovat o případném zpřísnění trestu. Obhájce strojvedoucího se v odvolání domáhal zproštění obžaloby, případně vrácení případu zpátky k domažlickému okresnímu soudu k novému projednání.

Soudci odvolacího senátu sami chtěli slyšet znalce Eduarda Šafáře, který se specializuje na objasňování železničních nehod. Ten na začátku letošního roku uvedl u domažlického soudu, že „kdyby nebyly problémy s trávou, tak tu nejsme, vlak by bezpečně zastavil i z rychlosti 60 kilometrů v hodině.“ Nyní své stanovisko potvrdil.

Soudcům také vysvětlil, proč se nepodařilo jednoznačně určit, zda písečný prach z rozjetého písku byl pozůstatkem ze sypání strojvedoucím pod zablokovaná kola bourajícího osobního vlaku, nebo zda to byl pozůstatek po jiné vlakové soupravě.

Šafář vysvětlil, že vlaky jezdící po jedné trati mají zásobníky plněné ze stejného skladu. „Vše by mělo být stejné i proto, že je písek dodávaný do vozidel pro jednu trať ze stejného zdroje, protože tento křemičitý písek musí odpovídat normě,“ vysvětlil Šafář.

Dodal, že v předchozích dnech a týdnech upozorňovali strojvedoucí z jiných vlaků, kteří přes Kdyni jeli, že na méně používané koleji je tráva. Právě na ni pak osobní vlak vjel. „Z hlášení ale nevyplývá, že by sami po té koleji jeli,“ uvedl Šafář.

Slova strojvedoucího osobního vlaku o klouzajících kolejích zarostlých travou potvrdil také Jaromír O., druhý strojvedoucí měřicího vlaku, kterému předloni 9. září ráno umožňovalo návěstidlo vjetí do nádraží z druhé strany, od Domažlic.

„Na kolejích byla ujetá tráva a rosa. Byla tam taková kluzká emulze. Jeden z policistů to zkusil přejet nohou a říkal, že to snad někdo polil olejem,“ uvedl svědek.

Sám vidí chybu ve špatné údržbě kolejiště. „Vyrostla tam tráva, kterou nikdo nesekal. Podle mě kolej nebyla schopná provozu. Proč najednou vysekali trávu dva dny po nehodě?“ poznamenal tehdy svědek.

„Šetřením Drážní inspekce bylo prokázáno, že strojvedoucí překročil nejvyšší dovolenou rychlost při jízdě kolem vjezdového návěstidla železniční stanice Kdyně o 20 kilometrů v hodině, do výhybky číslo 1 přestavené do vedlejšího směru o 19 kilometrů v hodině a do výhybky číslo 2 přestavené pro jízdu doleva o 18 kilometrů v hodině. Po vjetí osobního vlaku na staniční kolej číslo 2 pokračoval strojvedoucí v jízdě nedovolenou rychlostí 56 kilometrů v hodině, místo předepsaných 40 kilometrů v hodině. Poté teprve začal rychlost snižovat. Následně skutečně došlo ke smyku kol, aniž však byla strojvedoucím provedena obsluha brzdových zařízení v souladu se stanovenými technologickými postupy,“ popsali inspektoři Drážní inspekce důvod kolize.

Ve stanici na Domažlicku se srazily vlaky (9. 9. 2020)