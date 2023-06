V domažlických kasárnách vyrostou byty, projekt připravují i ve Stříbře

9:42

Díky výstavbě bytů v bývalých kasárnách by mohli dostat šanci zájemci o bydlení v Domažlicích, kde po léta převyšuje poptávka nabídku. Bytovou zónu připravuje v bývalých kasárnách i Stříbro na Tachovsku, záměr se rýsuje i na 33hektarové ploše v Plzni na Slovanech. Investory do bytové zástavby v kasárnách by rádi získali i v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku.