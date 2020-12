Za smrt chlapce zaviněnou zplodinami z karmy zaplatí technik 700 tisíc

Plzeňský okresní soud revizního technika dvakrát osvobodil, loni v červenci ho za usmrcení z nedbalosti potrestal dvouletou podmínkou a povinností uhradit otci zemřelého chlapce milion korun.

Odvolací senát krajského soudu nyní verdikt zrušil ve výroku o trestu i ve výroku o náhradě nemajetkové újmy.



„Obžalovaný se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a trest je podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Soud rovněž obžalovanému uložil povinnost zaplatit jako náhradu nemajetkové újmy částku 700 tisíc korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Rozsudek je pravomocný.

Tragédie se stala v březnu 2013 v bytovém domě v plzeňské části Bory. Když si šestnáctiletý chlapec napouštěl do vany vodu, v koupelně se nahromadily zplodiny z karmy. Mladík se nadýchal jedovatého oxidu uhelnatého, upadl do bezvědomí a utopil se.

Příčinou byla podle závěrů vyšetřování zapnutá digestoř v kuchyni, která z utěsněného bytu odsávala vzduch mimo dům. Tím vznikal podtlak, který způsobil, že zplodiny z karmy neodcházely ven komínem, ale vracely se do bytu.

Nad varnou plochou měla být podle dokumentace digestoř, která vzduch vrací zpět do místnosti. Jenže v přestavěném bytě byl v době neštěstí typ, který odváděl vzduch z kuchyně skrz zeď mimo dům.

Revizní technik Ivo S. měl podle smlouvy v bytovém domě zajišťovat kontroly plynového vedení a spotřebičů. Podle soudu měl pečlivě zkontrolovat i digestoř.



Je to průšvih, ale odpovědný se necítím

„Obžalovaný měl uzavřenu smlouvu se správcem bytového domu, kde se mimo jiné zavázal ke kontrolám a revizím plynových spotřebičů ve všech bytech, a za to byl také placen. V rámci těchto kontrol měl také provádět i různé simulace poruch. Digestoř sice není plynové zařízení, ale její chod ovlivnil nesprávnou funkčnost karmy,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger pro server Novinky.cz.



Soudce upozornil na to, že sám obžalovaný uvedl, že se na digestoř měl zeptat. „To je zásadní věc. Měl zjistit, co je to za digestoř, nebo provést zkoušku tak, jako to udělal odborný konzultant na místě krátce po tragédii, když po zapnutí digestoře a karmy zjistil, že se v bytě výrazně zvyšuje koncentrace oxidu uhelnatého,“ pokračoval soudce.



Obžalovaný revizní technik po celou dobu soudních jednání opakoval, že si žádnou chybu neuvědomuje.



„Od doby, co se to stalo, často přemýšlím, zda se dalo udělat něco jinak, aby se neštěstí předešlo. Je to šílený průšvih. Přemýšlím nad tím pořád, ale odpovědný se necítím,“ prohlásil.

Policie ani soudci se nedopátrali toho, kdo původní digestoř v bytě vyměnil za nevhodnou. Podle posudků navíc v karmě nebyla funkční pojistka zabraňující vracení zplodin do místnosti. Znalci ale dospěli k závěru, že ani ve funkčním stavu by tragédii stoprocentně nezabránila.