Zradila ho navigace. Kamion si krátil cestu přes les, zůstal viset na lávce

Řidič jel na nakládku, uvázl asi tři kilometry před cílem cesty.

„Já na most vůbec nechtěl. Ale jak je tam kluzko, nedobrzdil jsem to a auto dojelo až na most. Myslel jsem, že se otočím už asi kilometr odsud. Je tam točna a složené klády. Jenže tam stál nějakej bambula. Ten mi řekl, že tudy jezdí normálně s kládama. Že to projedu,“ řekl řidič redaktorovi MF DNES.

„Ještě jsem si rozklikl mapu, byla tam červená asfaltka. Bohužel takhle to dopadlo. Já už jsem se tu odpoledne z toho všeho rozbrečel,“ přiznal asi šedesátiletý šofér auta, který nešťastně chodil po cestě před mostkem.

Jedno přední kolo tahače je nad vodou, druhé zůstalo na dřevěných trámech mostu. Řidič řekl, že mu policie zakázala vrátit se do kabiny. Kvůli bezpečnosti.

„Kamion uvázl na můstku. Řidič na místě dostal v příkazním řízení sankci ve výši dvou tisíc korun,“ potvrdila mluvčí policie Michaela Raindlová.

Hasiči z kamionu vyčerpali palivo. Na mostě zůstane přes noc, odtahová služba ho vyprostí v úterý.

Šofér řekl, že na autě je jen ohnutá přední registrační značka, jinak by souprava měla být nepoškozená. Hasiči natáhli přes říčku nornou stěnu.