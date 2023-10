Na koleje někdo nastražil kameny, trať u Plzně stála. Policie viníka nenašla

Mezi Zbůchem a Chotěšovem někdo 18. července odpoledne naskládal na kolejnice desítky kamenů, každý přibližně o velikosti dlaně. Osobní vlak mířící z Plzně na Domažlice do nich vjel. Strojvedoucí dokázal zastavit soupravu až za překážkou.

Vlak naštěstí nevykolejil, ani uvnitř se nikomu nic nestalo. Záchranáři, kteří přijeli na místo, nemuseli nikoho ošetřovat. Souprava většinu kamenů rozdrtila. Kvůli zajištění místa činu a stop byl tehdy na více než dvě hodiny zastavený provoz v této části frekventované trati.

Policisté viníka nevypátrali. „Případ jsme odložili, nepodařilo se zjistit pachatele,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Když policisté a inspektoři přijeli na místo, na kolejích, po kterých přejel osobní vlak, byly viditelné stopy po rozdrcených kamenech. Kamení ale bylo vyskládané i na druhé koleji, která v místě je.

„Na jedné koleji byly kameny v délce 15 metrů, na druhé 20 metrů. Osobní vlak ve směru od Plzně na ně najel, cestovalo v něm 100 lidí, kteří převážně bydlí v okolí a dostali se domů. Vlak začal signalizovat druhému, aby zastavil. Díky tomu nedošlo k větší nehodě. Jinak by však mohl vykolejit,“ řekl tehdy na místě redaktorům MF DNES velitel zásahu.

Kameny byly nastražené v místě, kde z hlavní trati odbočuje vlečka do areálu letiště Líně. To má Volkswagen vytipované jako jednu z možných lokalit pro výrobu baterií do elektroaut. Pokud gigafactory vznikne, v projektech se počítá se železnicí pro dopravu nákladů, ale i s osobní dopravou.

27. prosince 2022