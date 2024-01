Starostové šetří, aby obce nezadlužili. Pochvaly se za to ale nedočkali

Ministerstvo financí i analytici kritizují obce a města za to, že kumulují peníze na účtech a nejsou schopny je proinvestovat. „Kdybyste zjednodušili procesy kolem povolování staveb či čerpání dotací, nemuseli bychom spořit léta, ale mohli bychom investovat průběžně,“ vzkazují lidé z radnic v Plzeňském kraji, kteří by spíš čekali pochvalu za to, že za nimi nezůstává sekera jako ve státním rozpočtu.