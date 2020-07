Zkrachovalé hutě a kovárny Pilsen Steel koupila německá firma Max Aicher

9:26

Zkrachovalé plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel převzala od 1. července německá skupina Maxe Aichera. Nový majitel patří k největším nezávislým ocelářským podnikům v Evropě. Firma ale zatím neřekla, co přesně s továrnou bude. Jasno by měla mít zhruba do půl roku. Jisté je, že celkovou výrobu stoprocentně neobnoví.