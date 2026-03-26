„Dobyli jsme Kašperk, navštívili barokní perly Mariánskou Týnici a klášter Plasy, rozezvučili Velkou synagogu, byli jsme v legendárním Amfiteátru Lochotín, ale třeba i v plzeňské Techmanii. Vyhlášení Žebříku tak dostalo úplně nový náboj a každý z devíti ceremoniálů unikátní místo konání zásadním způsobem obohatilo. Tahle žebříkovská road movie nás i zúčastněné hudebníky nadchla, a tak pevně věříme, že zaujme nejen ortodoxní fanoušky, ale také širší diváckou veřejnost,“ vysvětlil nový koncept ředitel hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.
Podobně jako v předchozích letech mohli fanoušci hlasovat dvoukolově v otevřené anketě – v průběhu ledna se hlasovalo o nominacích a v únoru pak šlo už o nejlepší hudebníky.
Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů
Skupinou roku se stali muzikanti z Mňágy a Žďorp, kteří s písní Podivné rybičky zabodovala i mezi nejlepšími videoklipy. Titul Zpěvačka roku obhájila Kateřina Marie Tichá a na pěvecký trůn se vrátil Marek Ztracený. Album roku vydal Pan Lynx a objevem uplynulé sezóny je hardrockové trio Doctor Victor.
Nejlepším videoklipem zabodovali November 2nd a hned dvě ceny získala skupina Lucie. Skladbou roku 2025 se stala Už mě nesou Davida Stypky. Cenu převzali producent Martin Ledvina a Marie Stypková.
Na pomyslné „medailové příčky vyšplhali také Dymytry, Divokej Bill, Michal Prokop a Framus Five, Rybičky 48, David Koller, Václav Noid Bárta, Eva Burešová, Ewa Farna, Renne Dang, Šimon Opp a Imodium. Cenu iREPORTu pro Osobnost Žebříku obdržel muzikant a producent Roman Holý.
Udílení cen, rozhovory s hvězdami Žebříku a exkluzivní vystoupení byly zaznamenány filmovým štábem. Každé kategorii a jejímu vítězi bude věnována jedna epizoda TV série, kterou bude možné sledovat od dubna každý týden ve všech regionálních televizích a také na YouTube kanálech iREPORTu a vítězných hudebníků. Premiéra první epizody, v jejíž hlavní roli bude Roman Holý, je naplánována na středu 1. dubna.
Hudební ceny se v Plzni a v regionu předávaly již po čtyřiatřicáté. Moderátorkou a průvodkyní všemi zaznamenanými televizními díly bude herečka Jitka Ježková. Ceny pro nejúspěšnější muzikanty připravil sochař Václav Česák.
29. března 2025