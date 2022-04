Ceny Žebřík získali v Plzni MIG 21, Pražský výběr či Meky Žbirka

Postavit program slavnostního večera, v němž se propojuje živá muzika a oceňování nejlepších umělců za uplynulý rok, není úplně jednoduché, ale v tomto případě to probíhalo zcela přirozeně. Velký podíl na tom měli moderátoři Marek Taclík a Žofie Dařbujánová svým nevtíravým humorem a komentáři, atmosféru v sále však formovala především hudba, a pořadatelům sázka na skupiny MIG 21 a Pražský výběr vyšla naprosto skvěle.

A právě tyto kapely byly i mezi oceněnými – MIG 21 se stal skupinou roku a Pražský výběr získal speciální cenu magazínu iREPORT. „Dnes slavíme třicet let a je to pro nás opravdu velké výročí,“ prozradil své bezprostřední pocity ředitel hudebních cen, Jarda Hudec.

Výsledky – domácí část SKUPINA 1. Mig 21

2. Tata Bojs

3. Monkey Business ALBUM 1. Dýchej – David Stypka a Bandjeez

2. Džus noci – Mig 21

3. Umami – Ewa Farna SKLADBA 1. Bad Man - Marpo

2. Moje milá – Marek Ztracený

3. Lithium - Lenny VIDEOKLIP 1. Bad Man - Marpo

2. Má vlast – Michal Prokop

3. Láska není švédský stůl – Midi Lidi ZPĚVÁK 1. Marek Ztracený

2. Michal Prokop

3. David Stypka ZPĚVAČKA 1. Ewa Farna

2. Lenny

3. Kateřina Marie Tichá OBJEV 1. Bert & Friends

2. Annabelle

3. Annet X AKCE 1. Marek Ztracený – Tour de léto

2. Rock for People Hope

3. Hrady CZ FILM 1. Zátopek

2. Prvok, Šampon,Tečka a Karel

3. Gump, pes který naučil lidi žít Speciální cena magazínu iREPORT Pražský výběr Cena in memoriam Miro Žbirka

Výborným entrée byla úvodní půlhodinka videoscratche, kterou míchal DJ Friky. Pohrával si s mnoha ikonickými songy od Red Hot Chili Peppers, Michaela Jacksona, The Beastie Boys či Aerosmith. Propojení Frikyho se zpěvákem Martinem Svátkem pak dalo tomuto setu ještě větší šťávu, takže je publikum nechtělo z pódia skoro pustit.

Komorní, až domácké neformální vystoupení Xaviera Baumaxy přineslo mezi publikum potřebné zklidnění a uchovalo síly na řádění s partou kluků ze Smíchova v čele s hercem Jirkou Macháčkem. Ano, MIG 21 to v Plzni rozbalil skvěle! Jemnou vizuální stylizací, údernými rytmy bicích, výtečnou klávesovou improvizací, říznými tóny trubky a Macháčkovou pěveckou show.

Publikum řvalo a tančilo blahem a rozkoší při písních Slepic pírka, Snadné je žít, Jaro léto podzim zima, Malotraktorem či Máma se vrací. „Naši fanoušci jsou skvělí a v podstatě ještě lepší, než jsme si mysleli. Dokázali pro nás hlasovat, což bych já asi nezvládl,“ komentoval s radostí zisk titulu Skupina roku Jirka Macháček.

Také koncert matadorů českého rocku, Pražského výběru společně s DJ Roxtar, vířil emoce, místy svojí rytmickou úderností, ostrou kytarou Michala Pavlíčka, temným zpěvem Michaela Kocába, či ječivou fistulí Viléma Čoka. Výběr jejich skladeb mapoval téměř celé období posledních pětatřiceti let a bylo patrné, že tyto písně svojí kompozicí a výrazem stále utíkají před naprostou většinovou produkcí tuzemských muzikantů.

Ani to však nebyl pomyslný vrchol večera, v němž byla předána také cena in memoriam Mekymu Žbirkovi, protože posledními účinkujícími již v popůlnočních hodinách byla plzeňská formace Donnie Darko. Ta plynule přenesla publikum do tradiční afterparty a brzkého rána.