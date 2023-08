Bývalý primátor Plzně a neurochirurg Zdeněk Mraček má čestný hrob

Autorem busty je sochař Václav Česák, autorem náhrobku Václav Chlupsa. Čestný hrob na ústředním hřbitově odhalila manželka lékaře Eva, jeho syn Zdeněk a zástupci města ve čtvrtek 17. srpna. Přesně rok poté, kdy významný neurochirurg zemřel.

„Zdeněk Mraček byl významným občanem, který celý život ctil čestné zásady v politickém i pracovním životě. Patří mezi významné osobnosti města, je držitelem ocenění Pečeť města Plzně z roku 1996 a Čestného občanství města Plzně, jež mu bylo uděleno v roce 2008. Jsem rád, že mu můžeme ještě jednou, a to takto symbolicky zřízením čestného hrobu, poděkovat za to, co pro město vykonal,“ uvedl radní města Plzně Jiří Šrámek.

Mraček stál v čele západočeské metropole v letech 1990 až 1994. Jako primátor se zasloužil například o zrušení borského letiště a založení průmyslové zóny Borská pole.

„Já jsem nikdy nezamýšlel být primátorem. Dokonce i moje žena s úsměvem tvrdila, že nezvládám řízení ani naší domácnosti, natož celého města. Ale měl jsem šikovné náměstky a společnými silami jsme to zvládli,“ řekl Mraček před několika lety Radničním listům.

Dodal, že v kanceláři moc času netrávil, byl rád mezi lidmi. „A když mě bývalý prezident Václav Havel přemlouval, abych tu funkci vzal i druhé funkční období, odmítl jsem. A on se k tomu vyjádřil tak kulantně, když řekl: ‚Vás to, pane profesore, asi neoslovilo?‘ a já mu dal za pravdu,“ uvedl tehdy.

Jeho lékařskou specializací byla neurochirurgie, které se věnoval nejprve pod vedením prof. Kunce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a od roku 1966 ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde vedl neurochirurgické pracoviště, od roku 1983 samostatné oddělení.