Končí hospůdka, kterou chválil i šéf Pohlreich. Majitelům došly síly

„Září je pro naši hospůdku v tomto roce měsícem posledním. Toto rozhodnutí pro nás nebylo vůbec jednoduché, ale jak jistě víte, celý obor pohostinství zažívá krušné časy, které odstartovala pandemie covidu, což způsobilo i obrovský odliv zaměstnanců z gastronomie. Hospůdku jsme se snažili udržet ze všech sil, bohužel jsme naráželi jen na odpor a sil na tento nekonečný boj již není dostatek,“ oznamují manželé Štěpán a Zdeňka Rudovi na Facebooku.

Zda je jejich rozhodnutí o uzavření restaurace definitivní, nebo jen dočasné, v tuto chvíli nedokážou říct.

„Cítíme však, že je to nutnost, abychom se my i hospůdka znovu nadechli, a zjistili, jakým směrem se vydat. Jedno však víme, že současný provoz hospůdky už nás nenaplňuje a že potřebujeme zpomalit, a to i kvůli vám. Srdce máme na kusy, ale na prvním místě je pro nás rodina, naše čtyři děti a zdraví, které Štěpánovi bohužel začátkem roku zcela vypovědělo službu. Dát sami sobě čas, je ten největší dar, který si můžeme dopřát. Věříme a doufáme, že nás pochopíte,“ napsali podnikatelé.

Stylová hospůdka v podhůří Šumavy u Sušice se zaměřuje na steaky z domácího hovězího masa a časem se zařadila mezi gastronomickou špičku. Fungovala celoročně a v sezoně bylo nutné si místo rezervovat i několik dní dopředu.

Zpráva o uzavření oblíbeného podniku nemile překvapila hosty. Rozhodnutí majitelů ale chápou. „Budeme doufat, že přijde zázrak a znovu spolu budeme prožívat chuťové extáze. Jste jedna z nejlepších restaurací v Čechách a je mi moc líto, že vaše skvělá restaurace končí. Nebylo nám zatěžko jezdit za vámi až z Nymburka. Jste perfektní,“ reagují na sociální síti lidé.

Ano, šéfe! u hospůdce U Štěpána (21. 5. 2010)

Hostinský Štěpán Ruda, který je zároveň i majitelem biofarmy Vojetice zaměřené na chov masného skotu plemene Charolais a agroturistiku, měl o vlastním podniku jasné vize. Chtěl být co nejvíc soběstačný pro zásobování kuchyně, mít ekologicky čistý bio chov a vlastní, doma vypěstované, kvalitní suroviny pro vaření. To se mu splnilo.

První dva roky po otevření restaurace strávil jen v kuchyni. Téměř stejně dlouho trvalo, než poskládal spolehlivý a fungující tým lidí.

Průlomová byla v roce 2009 návštěva šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, který v pořadu Ano, šéfe! restauraci chválil. Poukázal jen na několik chyb, především na cenu pokrmů, která podle něj neodpovídala kvalitě: na to, že suroviny pocházely z vlastní zahrádky a maso z přilehlé farmy, se podnik cenou až příliš podbízel.

Pohlreich přidal další rady, kterými se Ruda začal řídit, což brzy přineslo své ovoce. Za nevšedními kulinářskými zážitky lidé jezdili i stovky kilometrů daleko.

Nyní je restaurace otevřena už jen od pátku do neděle, od října se uzavře úplně.

V restauraci U Štěpána zabralo Pohlreichovo nakopnutí i rady (3. 12. 2013)