Plzeň rozdělila poslední miliony, nejvíc dostala fotbalová akademie

Hospodaření města za loňský rok skončilo přebytkem 473 milionů korun. Část z toho již rozdělili zastupitelé v únoru a v březnu. V únoru se jednalo o zhruba 246 milionů a v březnu přibližně o 36,3 milionu korun.

Z poslední várky 136 milionů půjdou peníze například na vybudování nebo rekonstrukce sportovní infrastruktury nebo na opravy městských bytů.

„Nejvyšší částka 39,5 milionu byla uvolněna na výstavbu zázemí pro fotbalovou akademii ve Štruncových sadech,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS.

Dalších 23 milionů přibude na opravy volných bytů, v plaveckém bazénu Lochotín se počítá s výměnou vzduchotechniky a rekonstrukcí šaten a sociálního zázemí, na což půjde 9,5 milionu korun.

Volné finance z přebytku posílí také rozpočet rekonstrukce tramvajové trati Plaská o 13 milionů korun.

„Deset milionů korun přidáme do Fondu rezerv a rozvoje na finanční zajištění případných dalších dopadů koronavirové krize,“ sdělil David Šlouf.

Některým institucím radnice částečně nahradí to, co jim ubrala v rozpočtu na letošní rok. Například Knihovna města Plzně si polepší o 1,3 milionu korun, Městský ústav sociálních služeb města Plzně o 4,8 milionu korun, Správa hřbitovů a krematoria o půl milionu, Zoologické a botanické zahradě města Plzně přibude 1,9 milionu korun.

Polepší si knihovna i zoologická zahrada

Na loňský rok měla Plzeň naplánovaný rozpočet ve výši 8,35 miliardy.„V loňském roce jsme na základě predikcí ministerstva financí předpokládali vyšší propady. To, že se nenaplnily, je jenom dobře, a proto můžeme přebytek z loňského roku letos rozdělit,“ vysvětlil Šlouf.

Při plánovaní rozpočtu na letošek se zástupci města obávali obrovského propadu příjmů i v důsledku změny v rozdělování daní.

Pokud nyní zastupitelé rozdělují přebytek, znamená to, že je situace města dobrá a obavy byly přehnané nebo zbytečné?

Radní Šlouf řekl, že při přípravě letošního rozpočtu se očekával výpadek 950 milionů korun a v krajním případě až 1,2 miliardy. „Nakonec díky změně rozpočtového určení daní bude na letošní rok propad 450 milionů a dalších 150 milionů v důsledku změny slevy na poplatníka. Letos je tedy očekávaný propad 600 milionů ve srovnání se stavem před epidemií koronaviru,“ konstatoval radní. Rozpočet Plzně proto letos počítá s výdaji zhruba 7,5 miliardy korun.

Na vybrané investice město použije úvěr 325 milionů korun od Komerční banky. Peníze si město nechá vyplatit v červnu. I tuto transakci už zastupitelé schválili.

Město má předjednaný úvěrový rámec u Evropské investiční banky (EIB) 650 milionů korun. Polovinu, tedy 325 milionů korun, čerpalo město podle Šloufa v lednu minulého roku.

Rozpočet města počítá s výdaji cca 7,5 miliardy

Půjčku zbývající části peněz poptala Plzeň u jiných bank se záměrem získat co nejvýhodnější podmínky. Ukázalo se, že některé komerční banky jsou schopné EIB konkurovat.

„Jako nadstavbu nabízejí fixaci úrokové sazby na celou dobu trvání úvěru, to je na 20 let, zatímco EIB nabízí pevnou sazbu pouze na dobu pěti let. To znamená, že po pěti letech je nutné úrokovou sazbu revidovat a stanovit úrokovou sazbu odpovídající novým podmínkám, nebo změnit základ úrokové sazby z fixní na pohyblivou nebo opačně. Taková situace nastala historicky poprvé,“ vysvětlila ředitelka Ekonomického úřadu magistrátu Hana Kuglerová. „Komerční banka městu nabídla nejvýhodnější podmínky,“ dodala ředitelka.

Peníze z úvěru budou použity na spolufinancování výstavby Technologického parku DRONET, stavbu kanalizace a vodovodu v Koterově, revitalizaci území Línská – Kreuzmannova v Zátiší, přestavbu dětského výukového bazénu v plaveckém areálu na Slovanech na nové šatny, na rekonstrukci objektu Prostřední 48 a na stavbu sportovní haly v Krašovské.