Ke srážce cyklistů letěl vrtulník, žena bez helmy utrpěla vážné zranění hlavy

12:26

Vážná srážka cyklistů se ráno stala v Horšovském Týně na Domažlicku. Ženě na elektrokole tam vjel do cesty jiný cyklista. Žena, která neměla přilbu,utrpěla těžké zranění hlavy a upadla do bezvědomí. Do nemocnice ji přepravil vrtulník.